Die Mediennews vom Sonntag:

30 Jahre Deutsche Einheit: "SUPER illu": Das heimelige Sprachrohr des Ostens Die Zeitschrift "SUPER illu" ist ein Phänomen. 30 Jahre nach der Einheit lässt sie den Osten weiterleben – mit Stars, die im Westen kaum jemand kennt

Blog Prie-View: "Pan Tau": So jung kommen wir nicht mehr zusammen Ein Hut, ein Anzug, ein Regenschirm: Wenig brauchte es, um in den 1970er- und 1980er-Jahren Held im Kinderfernsehen zu sein. Und doch war es so viel mehr als heute

Forum zum Sonntagskrimi: Lasten aus der Vergangenheit: Wie sehen Sie den neuen "Tatort"? Ein Bauunternehmer wird an seinem 90. Geburtstag erschossen aufgefunden. Die Tatumstände sprechen für einen rechtsradikalen Anschlag.

Fernsehkritik: Geschichtsträchtiger "Tatort" aus Berlin: Nazi und Stasi am Einheitsbuffet Es ist alles da am großen Buffet zur Einheitsfeier. Garniert wird das mit Aufnahmen von Holocaust-Mahnmal und Mauer

Mitdiskutieren: Bei "Im Zentrum" geht es heute um 22.10 Uhr auf ORF2 um den "weltweiten Kampf gegen Corona. Bei uns im Forum könnt ihr mitdiskutieren

RMA: "Profil" und Ö1 berichten über verdeckte PR-Storys bei Bezirksblättern NÖ Redakteure sollten offenbar den Bauernbund, die Landesregierung und Parteigeschäftsführer "in ein gutes Licht" rücken. Die Bezirksblätter Niederösterreich weisen die Vorwürfe zurück

U-Ausschuss: Novomatic klagt "Profil" wegen Berichterstattung In einem Artikel stellte das Nachrichtenmagazin die Frage, ob es 2018 einen Deal zwischen ÖVP und Novomatic gegeben habe. Das bestreitet der Glücksspielkonzern vehement

Tanzkurs: Im Schnitt 750.000 sahen Dolezal-Aus bei "Dancing Stars" Schauspieler Christian Dolezal und Tanzpartnerin Roswitha Wieland mussten als erstes Paar den Hut nehmen

Bühnenpreise: Nestroy-Preise werden im Fernsehen vergeben Vergabe der Bühnen-Auszeichnungen am Sonntag nicht als Gala, sondern als aufgezeichnete Sendung in ORF 3 – Marthaler erhält Lebenswerk-Preis, Jelinek Autorenpreis

Bünde "Neue Zürcher Zeitung" reduziert Anzahl Bünde der Printausgabe Auch als Sparmaßnahme gedacht

Switchlist: Bohemian Rhapsody, Zero Dark Thirty und Tennislegenden: TV-Tipps für Sonntag The Longest Run, Nestroy 2020 – Die Preisverleihung, Im Zentrum: Weltweiter Kampf gegen Corona und Butch Cassidy und Sundance Kid

