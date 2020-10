Stimmen

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Ich bin sehr zufrieden, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die von Minute eins das Spiel gewinnen wollte, gute Aktionen hatte, Tore zur richtigen Zeit geschossen und wenig Möglichkeiten zugelassen hat. Es war ein Spiel, das ich eigentlich in der Form noch nicht gehabt habe. Der LASK hat eine sehr gute Mannschaft und wir haben sie eigentlich das ganze Spiel in die Schranken gewiesen. Das freut mich ungemein für die Mannschaft. Trauner ist der Stabilisator des LASK, darüber braucht man nicht reden, ich will die Leistung meiner Mannschaft aber nicht schmälern. Es war ein schöner und wichtiger Sieg für uns."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war ein sehr verdienter Sieg für Rapid, der auch der Chronologie der Ereignisse geschuldet war. Zwei lange Bälle, zwei Tore – dann waren wir nicht mehr in der Lage, zurückzukommen, ich denke auch aufgrund der Strapazen und der Intensitäten der letzten Wochen. Wir hatten dann Probleme, kompakt zu agieren, die Räume zu schließen und sind nicht mehr so in unsere Pressingsituationen gekommen. Auch haben wir mit dem Ball die Zuversicht verloren. Zweite Hälfte sind wir gut reingestartet, nach dem Ausschluss haben wir diesen Vorteil aber wieder verloren. Trauner ist extrem kopfballstark, mit ihm hätten wir möglicherweise mehr Kontrolle gehabt. Er hat natürlich stark gefehlt, das soll aber keine Ausrede für die Niederlage sein."

Ticker-Nachlese

Rapid schlägt den LASK mit 3:0, Salzburg und Sturm furios

Weiterlesen

7:1 – Salzburger Festspiele gegen Hartberg

Sturm beendet schwarze Heimserie mit Torfestival gegen Altach