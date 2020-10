Wenige Tage vor Beginn der Mountainbike-WM in Österreich

Höll zählt bei der WM zu den Top-Favoritinnen. Foto: Stefan Voitl

Nove Mesto/Innsbruck . Die Tiroler Mountainbikerin Laura Stigger hat sich gleich in ihren ersten Weltcup-Rennen im olympischen Cross-Country-Bewerb der Elite im Spitzenfeld etabliert. Auf der einzigen Weltcupstation der Pandemie-Saison in Nove Mesto (CZE) wiederholte die 20-Jährige am Sonntag den fünften Platz von ihrem Debüt-Rennen am Donnerstag.

Stigger hatte 1:39 Minuten Rückstand auf die siegreiche Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot, die 21 Sekunden vor Anne Terpstra (NED) und 1:10 Minuten vor Auftaktsiegerin Loana Lecomte (FRA) triumphierte. Als nächstes Rennen folgt schon in wenigen Tagen die WM in Saalfelden/Leogang. Dort wird Stigger allerdings in der Unter-23-Klasse antreten und sollte erneut auf Lecomte treffen.

Auf dem schwierigen Kurs im Biathlon-Stadion in Nove Mesto brachte die Ex-Junioren-Weltmeisterin und U23-WM-Zweite den fünften Platz sicher ins Ziel. "Einfach Wahnsinn! Ich bin einfach nur glücklich mit dem Ergebnis. Vor der Weltcup-Woche in Nove Mesto hätte ich mir das nie erwartet", freute sich Stigger. Ex-Weltcupsiegerin Elisabeth Osl landete an der 43. Stelle (9:27 Min.).

Bei den Männern siegte erstmals im Weltcup der Brasilianer Henrique Avancini, der sich im Zielsprint einer Sieben-Mann-Gruppe vor Milan Vader (NED) und Weltmeister Nino Schurter (SUI) behauptete. Der Tiroler Maximilian Foidl schaffte als 20. mit 1:44 Minuten Rückstand sein bestes Karriereergebnis.

Innsbruck in Tiroler Hand

Valentina Höll und David Trummer haben am Sonntag beim Crankworx in Innsbruck die Downhill-Generalprobe für die Mountainbike-WM gewonnen. Die erst 18-jährige Höll bestätigte bei ihrem knappen Sieg vor der mehrmaligen WM-Medaillengewinnerin Tracey Hannah (AUS), dass auch in der Eliteklasse mit ihr zu rechnen ist.

Trummer gewann vor dem Neuseeländer Ed Masters und Charly Harrison aus den USA. Die Downhill-Bewerbe in Leogang bilden kommendes Wochenende den Abschluss der Titelkämpfe, die Cross-Country-Rennen beginnen am Mittwoch. (APA, 4.10.2020)