Juventus bekommt wohl den Sieg zugesprochen. Foto: AFP

Turin – Der SSC Napoli wartete am Sonntag vergeblich auf eine Absage des Topspiels der Serie A bei Titelverteidiger Juventus Turin. Die Verantwortlichen beharrten auf der Ansetzung der Fußballpartie am Sonntagabend. Die Gründe für eine Verlegung seien nicht gegeben, hieß es in einer Mitteilung. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, wollte Gastgeber Juventus zur Partie auch antreten, die Schiedsrichter würden auch kommen.

Weil sich Napoli aber nach den positiven Corona-Tests von zwei Spielern in Mannschaftsquarantäne befindet und von den zuständigen Gesundheitsbehörden am Flug nach Turin bereits am Samstag gehindert worden war, dürfte die Partie der 3. Runde der italienischen Meisterschaft mit 3:0 für Juventus gewertet werden.

Weniger Fußball, mehr Schule

Die Serie A hatte jüngst beschlossen, dass Spiele verlegt werden können, wenn den Clubs weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten. Im vorliegenden Fall konnten die Funktionäre von Napoli die Serie-A-Bosse nicht mit ihren Argumenten überzeugen.

Dass letztlich nicht gespielt würde, bestätigte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Er mahnte zudem an, dem Fußball etwas weniger Bedeutung in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie einzuräumen. Es gebe im Moment noch andere wichtige Dinge, wurde er von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zitiert und zählte unter anderem die Arbeit im Krankenhäusern auf. Zudem meinte er: "Ein bisschen weniger Fußball und ein bisschen mehr Schule, wenn möglich."

Der Spielplan in der Serie A ist wegen der Pandemie bereits durcheinander geraten. Die für Samstag geplante Partie zwischen CFC Genua und Torino wurde verschoben. Mindestens 17 Profis wurden bei den Genuesen mittlerweile positiv getestet. (APA, 4.10.2020)