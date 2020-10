Aserbaidschan warf Armenien am Sonntag außerdem einen Raketenangriff auf die zweitgrößte Stadt Ganca vor

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und seine Frau. Foto: Reuters

Baku/Eriwan/Stepanakert – Im Konflikt um die Region Bergkarabach hat Aserbaidschan Armenien zum Rückzug aufgefordert. Präsident Ilham Aliyev ließ am Sonntag in einer Fernsehansprache durchblicken, dass er aktuell eine von Russland, der EU und den USA geforderte Feuerpause ablehnt. "Aserbaidschan hat eine Bedingung, und das ist die Befreiung unserer Gebiete", sagte Aliyev. Bergkarabach gehöre zu Aserbaidschan. Armenien müsse das akzeptieren und einen Zeitplan für einen Rückzug nennen.

Danach werde sein Land die Kampfhandlungen einstellen. Man werde Armenien aber nicht die Zeit zum Hochfahren seiner Stärke geben.

Foto: APA

Ungeklärter Raketenangriff

Der Konflikt war vor etwa einer Woche wieder offen ausgebrochen. Seitdem gibt es zahlreiche Tote auf beiden Seiten. Die überwiegend von Armeniern bewohnte Region mit 150.000 Einwohnern hatte sich 1991 von Aserbaidschan losgesagt. Nach internationalem Recht gehört sie aber weiter zu dem Land und wird nicht als unabhängige Republik anerkannt. Da das mehrheitlich christliche Armenien mit Russland verbündet ist und das mehrheitlich muslimische Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, droht eine Ausweitung des Konflikts über die Region hinaus. Durch den Südkaukasus laufen zudem wichtige Erdgas- und Öl-Pipelines.

Aserbaidschan warf Armenien am Sonntag einen Raketenangriff auf die zweitgrößte Stadt Ganca vor. Verteidigungsminister Sakir Hasanov sprach von einer "Ausweitung der Kampfzone". Armenien wies den Vorwurf zurück. Der "Präsident" Bergkarabachs, Araik Harutjunian, erklärte dagegen, seine Streitkräfte hätten eine Militärbasis in Ganca angegriffen. Ab jetzt seien auch die Stützpunkte in weiteren aserbaidschanischen Städten Ziele.

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinian kritisierte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf. "Ich glaube, dass die Türkei nach 100 Jahren in die Region Südkaukasus zurückgekehrt ist, um den Genozid an den Armeniern fortzusetzen, der im Herbst 1915 in der Türkei stattfand", sagte er der deutschen "Bild"-Zeitung. "Es ist das Ergebnis der imperialistischen Politik Erdogans und der Türkei. Das Ziel lautet wahrscheinlich, die Existenz eines unabhängigen Staates Aserbaidschan zu beenden, damit die Türkei ihn übernehmen kann." (APA, 4.10.2020)