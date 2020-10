Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber schließt vorübergehend alle seine Kinos in den USA und Großbritannien. Foto: AFP/ JUSTIN TALLIS

London – Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber, Cineworld, schließt ab Donnerstag vorübergehend alle seine Kinos in den USA und Großbritannien. Betroffen seien rund 45.000 Mitarbeiter, teilte das Unternehmen mit. In Großbritannien und Irland betreibt Cineworld 128 Kinos mit 1.180 Leinwänden, in den USA 536.

Cineworld hatte den Schritt am Wochenende angedeutet und ihn unter anderem mit fehlenden Filmpremieren begründet. Erst kürzlich wurde der neue "James Bond"-Film erneut verschoben und wird nun erst im Frühjahr 2021 gezeigt. (APA, Reuters, red, 5.10.2020)