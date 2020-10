Über Bildung in Wien unterhielten sich Alexander Burger und Christoph Reiser.

Burger fragt sich, "was tun mit österreichischen Volksschulkindern in einer Gegend, wo die Bevölkerung mit Migrationshintergrund einen Anteil von 80 Prozent ausmacht? Privatschule oder öffentliche Schule?" Er selbst würde sein Kind, wenn es als einziges in der Klasse Deutsch spricht, im Nachteil sehen.



Reiser meint dazu, er würde sein Kind auf eine öffentliche Schule schicken, "mit dem Hinweis auf die einfache Gesellschaftsstruktur. So lernen die Kinder die neue Lebensrealität kennen. Und lernen möglicherweise sofort mehrere Kulturen kennen." Burger dagegen: "Ich möchte auch, dass meine Kinder andere Kulturen kennenlernen. Aber da ich eine gute Bildung (inklusive Klassenkollegen, die alle Deutsch auf einem sehr guten Niveau sprechen) als wichtiger empfinde, würde ich die Privatschule wählen."