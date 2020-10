Starkes Duo: Christoph Baumgartner und Christopher Trimmel. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Klagenfurt – Überblick über die Club-Einsätze der österreichischen Fußball-Teamspieler vor den Länderspielen gegen Griechenland (Test, Mittwoch, 20.30 Uhr, Klagenfurt), Nordirland (Nations League, Sonntag, 20.45 Uhr, Belfast) und Rumänien (Nations League, 14. Oktober, 20.45 Uhr, Ploiesti):

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg)

saß beim Heim-0:0 gegen Augsburg auf der Bank. Der Ex-LASK-Keeper hält bei drei Einsätzen in dieser Spielzeit.

Jörg Siebenhandl (Sturm Graz)

absolvierte beim Heim-4:0 über Altach seinen fünften Auftritt im fünften Saisonmatch.

Heinz Lindner (FC Basel)

war beim Heim-3:2 gegen Luzern Ersatz und wartet noch auf den ersten Saison-Einsatz.

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen)

stand beim 1:1 gegen Stuttgart nicht im Kader. Der Innenverteidiger brachte es in den vier Saisonpflichtspielen nur auf zwei Kurzeinsätze.

Marco Friedl (Werder Bremen)

spielte beim Heim-1:0 über Bielefeld so wie in den zwei Liga-Runden zuvor durch. Der Innenverteidiger steht in den Nations-League-Spielen wegen Quarantäne-Bestimmungen nicht zur Verfügung.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

war beim Heim-2:1 über Hoffenheim über die komplette Spielzeit im Einsatz und absolvierte damit alle bisherigen Saison-Bewerbspartien vom Anfang bis zum Ende.

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach)

spielte beim 3:1 in Köln durch und erzielte dabei sein zweites Tor in der deutschen Bundesliga. Der Rechtsverteidiger war in allen drei Meisterschaftspartien der Gladbacher über die volle Distanz im Einsatz.

Maximilian Ullmann (Rapid)

spielte beim Heim-3:0 gegen den LASK so wie in den vorangegangenen sechs Saisonpartien durch.

Gernot Trauner (LASK)

fehlte beim 0:3 gegen Rapid wegen einer Magen-Darm-Erkrankung. Davor brachte es der Innenverteidiger auf sechs Spiele und zwei Tore.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim)

spielte beim 1:2 gegen Frankfurt so wie in der Vorwoche beim Sieg über den FC Bayern durch. Der Innenverteidiger versäumte nur die Erstrunden-Partie in Köln wegen einer Schienbeinprellung.

Christopher Trimmel (Union Berlin)

brachte es beim Heim-4:0 über Mainz auf zwei Assists, eher er in der 69. Minute ausgetauscht wurde. Der Union-Kapitän wurde in allen vier Saisonpartien eingesetzt.

David Alaba (FC Bayern München)

spielte beim Heim-4:3 gegen Hertha BSC nach überstandenen Muskelproblemen durch. Der Wiener, der gegen Griechenland nicht eingesetzt wird, hält bei drei Saison-Auftritten.

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen)

wurde gegen Stuttgart in der 79. Minute eingetauscht. Der ÖFB-Kapitän hat bisher drei Kurzeinsätze zu Buche stehen.

Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim)

wurde nach einem Assists beim 1:2 gegen Frankfurt in der 77. Minute ausgewechselt und absolvierte damit seinen vierten Einsatz im vierten Saisonmatch.

Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim)

spielte gegen Frankfurt durch und stand dabei erstmals in dieser Saison in der Startformation.

Raphael Holzhauser (Beerschot)

spielte beim 1:5 bei Gent bis zur 66. Minute. Der ÖFB-Neuling hält nach acht Runden im belgischen Oberhaus bei fünf Toren und fünf Assists.

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt)

spielte beim Sieg gegen Hoffenheim so wie in der Vorwoche beim Erfolg gegen Hertha durch. Davor reichte es für den Ex-Salzburger zu zwei Kurzeinsätzen.

Karim Onisiwo (FSV Mainz 05)

spielte beim 0:4 bei Union Berlin durch und wurde auch in den beiden Liga-Niederlagen davor eingesetzt.

Reinhold Ranftl (LASK)

zählte beim 0:3 auswärts gegen Rapid wie gewohnt zum Stammpersonal.

Louis Schaub (FC Luzern)

erzielte beim 2:3 in Basel sein erstes Tor für seinen neuen Club, für den er bisher dreimal auflief.

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

wurde beim Heim-0:0 gegen Augsburg in der 63. Minute ausgewechselt und steht bei sieben Saisoneinsätzen.

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04)

spielte beim 0:4 durch und absolvierte damit seine zweite Partie in dieser Saison.

Adrian Grbic (FC Lorient)

wurde beim 1:3 in Metz in der 70. Minute eingetauscht. In seinen sechs Partien für Lorient hat der Stürmer zweimal getroffen.

Michael Gregoritsch (FC Augsburg)

wurde in Wolfsburg in der 57. Minute vom Platz genommen. Seine Saisonbilanz: vier Spiele, ein Tor.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

erzielte beim 1:1 gegen Leverkusen den Ausgleich für die Schwaben und hat damit in allen drei Liga-Partien getroffen.

Christoph Monschein (Austria Wien)

spielte beim 2:0 bei WSG Tirol so wie in den drei Runden zuvor durch. Der Stürmer hat in dieser Saison bisher zwei Elfmeter-Tore geschossen. (APA, 5.10.2020)