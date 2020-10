Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den Briten Roger Penrose, den Deutschen Reinhard Genzel und die US-Amerikanerin Andrea Ghez für die Erforschung Schwarzer Löcher. Das teilte das Nobelkomitee der Königlich Schwedischen Akademie am Dienstagmittag in Stockholm mit.

Mit einer Hälfte des Preises wird der Mathematiker und theoretische Physiker Penrose für seine Arbeiten zur Relativitätstheorie bedacht. Die andere Hälfte teilen sich der Astrophysiker Reinhard Genzl und die Astronomin Andrea Ghez für die Entdeckung eines Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße.

Livestream der Pressekonferenz in Stockholm. Nobel Prize

Roger Penrose zeigte, dass aus Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie die Entstehung von Schwarzen Löchern folgt. Reinhard Genzel und Andrea Ghez entdeckten, dass ein unsichtbares und extrem massereiches Objekt die Umlaufbahnen der Sterne im Zentrum unserer Galaxie bestimmt. Die einzige derzeit bekannte Erklärung dafür ist ein sogenanntes supermassereiches Schwarzes Loch. Nach derzeitigem Forschungsstand hat dieses Objekt, dem die Bezeichnung Sagittarius A* gegeben wurde, 4,1 Millionen Mal mehr Masse als die Sonne.

Die erste Entscheidung der Nobelwoche 2020 war am gestrigen Montag gefallen: Die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton erhielten den Medizinnobelpreis für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus – eine Leistung, die bereits Millionen Menschen zugute gekommen ist.

Blick zurück und nach vorne

In der Kategorie Physik hatten im Vorjahr drei Astronomen den Sieg davongetragen: 2019 ging der Physiknobelpreis zur einen Hälfte an den Kanadier James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie sowie zur anderen Hälfte an die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung des ersten Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern. Auch sie hatten vorab nicht als Topfavoriten gegolten.

Am Mittwoch um 11.45 Uhr werden die Preisträger der letzten wissenschaftlichen Kategorie bekanntgegeben, Chemie. Danach stehen am Donnerstag der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis an. Das Ende kommt traditionell nächsten Montag mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank. Der ist zwar kein eigentlicher Nobelpreis, aber gleich hoch dotiert: nämlich mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro), einer Million mehr als im Vorjahr. (dare, trat, jdo, 6.10.2020)