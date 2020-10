Nobel Prize

Die erste Entscheidung ist am Montag gefallen, und einmal mehr hat das Nobelpreiskomitee Laureaten gekürt, deren Verdienste unbestritten sind und die dennoch auf keiner der vorab kursierenden "Favoritenlisten" standen. Die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton erhielten den Medizinnobelpreis für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus – eine Leistung, die bereits Millionen Menschen zugutegekommen ist.

Wenn heute um 11.45 Uhr die nächste Liveübertragung aus Stockholm beginnt, werden wir ein paar Minuten später wissen, ob die Expertenprognosen in der Kategorie Physik genauso danebenlagen. Das Institute for Scientific Information glaubt jedenfalls, eine Reihe aussichtsreicher Kandidaten für den Physiknobelrpeis aufgrund von deren Zitations- und Publikationshäufigkeit ausgemacht zu haben.

Weites Feld, klingende Namen

Zu den angeblichen Favoriten zählen unter anderem Thomas L. Carroll und Louis M. Pecora vom U.S. Naval Research Laboratory für die Entdeckung, dass sich mehrere chaotische Systeme synchronisieren können, oder Carlos S. Frenk (Durham University), Julio F. Navarro (University of Victoria) und Simon D.M. White (Max-Planck-Institut für Astrophysik) für ihre Studien zur Entstehung und Entwicklung von Galaxien und Dunkle-Materie-Halos. Auch Hongjie Dai (Stanford University) und Alex Zettl (University of California, Berkeley) werden gute Chancen eingeräumt, und zwar für die Herstellung und Anwendungen von Kohlenstoff- und Bornitrid-Nanoröhren.

Zwar nicht vom ISI, aber von einigen Wissenschaftsmagazinen wurde mit Anton Zeilinger auch ein Österreicher ins Spiel gebracht – nicht zum ersten Mal. Der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hatte bereits 2010 zusammen mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John Clauser für grundlegende Forschungsarbeit in der Quantenphysik den Wolf-Preis erhalten. Chancen könnte auch jenes Team von Astrophysikern haben, das im April 2019 das erste Schattenbild eines Schwarzen Lochs präsentierte – auch wenn es schwierig werden dürfte, das vielköpfige Team auf maximal drei Laureaten zu reduzieren.

Blick zurück und nach vorne

Die Astrophysik hatte bereits im Vorjahr den Sieg davongetragen: 2019 ging der Physiknobelpreis zur einen Hälfte an den Kanadier James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie sowie zur anderen Hälfte an die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung des ersten Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern. Auch sie hatten vorab nicht als Topfavoriten gegolten.

Am Mittwoch um 11.45 Uhr werden die Preisträger der letzten wissenschaftlichen Kategorie bekanntgegeben, Chemie. Danach steht am Donnerstag der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis an. Das Ende kommt traditionell nächsten Montag mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank. Der ist zwar kein eigentlicher Nobelpreis, aber gleich hoch dotiert: nämlich mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro), eine Million mehr als im Vorjahr. (red, 6.10.2020)