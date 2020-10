Das Dashboard von Nextcloud 20. Grafik: Nextcloud

Die am Wochenende abgehaltene Nextcloud-Konferenz in Berlin haben die Entwickler des Projekts genutzt, um eine neue Generation ihrer Software anzukündigen. Und diese macht klar: Nextcloud wäre gerne der zentrale Anlaufpunkt für alle Arbeitsaufgaben – und zwar auch in einem heterogenen Umfeld.

Neue Version

Mit Nextcloud Hub 20 bringt die Kollaborationssoftware jede Menge Anbindungen an externe Services und verbessert bereits bestehende Integrationen. So gibt es jetzt bei Nextcloud Talk "Brücken" zur Kommunikation mit populären Diensten wie Slack oder Microsoft Teams. Aber auch mit Mattermost, Matrix, IRC, XMPP oder Rocketchat und Steam kann nun interagiert werden.

Allerdings gilt dabei eine Einschränkung, die zuletzt bei Neuankündigungen von Nextcloud immer wieder zu hören war: Während einige dieser Anbindungen bereits zuverlässig funktionieren, befinden sich andere noch in der Testphase.

Integrationi

Ebenfalls ausgeweitet wurde die Suchfunktion, die nun die Entwicklungsplattformen Github und Gitlab einbeziehen kann. Die Ticketsysteme von Jira und Zammad können ebenfalls an dieser Stelle integriert werden. Wer will kann darüber nun sogar Online-Foren bei Reddit und Discourse sowie Twitter durchsuchen lassen. Externe Anbindungen für weitere Software wie den Passwort-Manager Keepass oder das Videokonferenz-Tool Big Blue Button können über den Nextcloud App Store eingerichtet werden.

Dashboard

Ebenfalls neu in Nextcloud Hub 20: Es gibt nun ein zentrales Dashboard, das einen Überblick über alle Services bieten soll – sowohl interne als auch extern eingebundene wie Twitter und Github. Außerdem werden mit der neuen Version die Benachrichtigungen und Aktivitäten zusammengeführt. Weiter Details finden sich in der offiziellen Release-Ankündigung. (apo, 5.10.2020)