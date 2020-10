US-Komiker Jim Carrey (58) ist für die US-Satireshow "Saturday Night Live" in die Rolle des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden (77) geschlüpft. Carrey lieferte sich am Samstagabend in einem nachgestellten TV-Duell einen Schlagabtausch mit Hollywoodstar Alec Baldwin (62), der wie in der Vergangenheit den Republikaner Donald Trump (74) verkörperte – gewohnt gut und bissig.

Baldwin fiel seinem Herausforderer und dem Moderator immer wieder ins Wort – ganz so wie das Trump in der realen Fernsehdebatte am Dienstag getan hatte. Schließlich rief Carrey: "Will you just shut up?", was so viel bedeutet wie: "Würden Sie mal die Klappe halten?"

Saturday Night Live

Die 46. Staffel der beliebten, bissigen Show des Senders NBC feierte am Samstag ihre Premiere. In früheren "SNL"-Shows war Ex-Vizepräsident Biden auch schon von Jason Sudeikis und Woody Harrelson dargestellt worden.

Baldwin hat für seine Trump-Parodie bereits in den vergangenen Jahren viel Applaus bekommen. Der gebürtige Kanadier Carrey ist durch Komödien wie "Bruce Allmächtig", "Der Ja-Sager" und "Dumm und Dümmer" bekannt, aber auch für ernstere Rollen wie jene in der "Truman Show" oder in dem Drama "Eternal Sunshine of the Spotless Mind".

Zuletzt spielte Carrey in "Sonic – The Hedgehog" mit. Er macht aber auch als Zeichner von sich reden. Seine politischen Cartoons drehen sich auch um Trump, den er in seinen Arbeiten scharf kritisiert. (red, 5.10.2020)