Europaweit spitzt sich die Corona-Situation zu. Immer mehr Staaten und Regionen ergreifen harte Maßnahmen. Muss der Kontinent zurück in die Isolation?

In Madrid ist wegen der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen ein regionaler Lockdown verhängt worden. Die Bewohner dürfen die Stadt nur mit triftigem Grund und einer Genehmigung verlassen. Foto: REUTERS/SERGIO PEREZ

In Paris müssen Bars und Cafés schließen, in Italien kommt eine Maskenpflicht im Freien – und Spaniens Hauptstadt Madrid ist als Corona-Hotspot abgeriegelt. Auch in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen nach wie vor zu hoch. Wie verschieden die Staaten aktuell den Kampf gegen das Coronavirus angehen und ob Europa auf einen neuerlichen Lockdown zusteuert, erklärt Gerald Schubert vom STANDARD. (red, 5.10.2020)

