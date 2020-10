Gespielt wurde in Turin nicht. Foto: EPA/MARCO

Für den Fall einer Niederlage am grünen Tisch prüft der Fußballclub SSC Napoli nach dem geplatzten Spiel bei Juventus Turin rechtliche Schritte. Die Partie der Serie A war am Sonntagabend ausgefallen, weil Neapel wegen zwei Corona-Fällen nicht anreisen konnte. Der Verband hatte im Vorfeld bereits damit gedroht, das Spiel mit 3:0 für Juventus zu werten. In Neapel hatten lokale Gesundheitsbehörden der SSC-Mannschaft die Abreise verboten und Quarantäne bestimmt. Die Serie A hatte kürzlich Krisengespräche zu vermehrten Corona-Fällen in der obersten Serie A geführt. Sie legte fest, dass Spiele erst verlegt werden können, wenn einem Club weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder 10 Corona-Fälle in einer Woche auftreten.

Der Schiedsrichter und die Fußballer von Juventus waren jedenfalls auf den Rasen im Allianz-Stadium gekommen. Nach 45 Minuten Wartezeit wurde "das Spiel" für beendet erklärt. "Fußball im Covid-Chaos", titelte die Zeitung "Corriere della Sera" am Montag. Der italienische Verband (FIGC) wollte dazu beraten.

"Illoyalos Verhalten"

Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte sich am Sonntag für die Absage des Spiels ausgesprochen. Fußball sei in einer Phase der Pandemie weniger wichtig als die öffentliche Gesundheit, sagte der Minister. Und auch der Sportminister meldete sich zu Wort: Vincenzo Spadafora schien Napoli den Rücken zu stärken, als er am Wochenende erklärte, dass gesundheitliche Aspekte immer Vorrang vor anderen Interessen hätte. Das werde er auch den FIGC-Verantwortlichen sagen, wurde er zitiert.

Juves Klubchef Andrea Agnelli warf dem SSC Neapel "illoyales Verhalten" vor. "De Laurentiis hat mich um die Verschiebung des Spiels gebeten, doch die Regeln sind klar: Wer beim Spiel nicht anwesend ist, muss mit Strafen rechnen", äußerte Agnelli. Es sei wichtig, sich an die Protokolle zu halten und die Meisterschaft weiterzuführen. Wegen der Pandemie musste am Samstag bereits die Begegnung des dritten Spieltags zwischen dem FC Genua und dem FC Turin verlegt werden. Mindestens 17 Profis wurden bei dem Genueser Klub positiv getestet. Italien zählt zu den am stärksten von der Coronavirus-Pandemie am stärksten getroffenen Ländern der Welt. Fast 36.000 Todesopfer wurden gemeldet. Die Zahl der Infektionen steigt seit Wochen wieder. (sid, APA, red, 4.10.2020)