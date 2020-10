Hinweise: Der schraffierte Bereich am Ende jeder Säule gibt die Schwankungsbreite wieder, in diesem Bereich sollte sich laut statistischer Erwartung das Endergebnis jeder Partei einpendeln. Die durchgezogene Linie befindet sich genau in der Mitte der Schwankungsbreite, das ist auch jener Wert, der als Prognose unter dem Parteinamen steht. Eine weitere Zeile darunter finden Sie die Differenz in Prozentpunkten zum Endergebnis der letzten Gemeinderatswahl 2015.

In der Karte sehen Sie die Hochrechnung auf Bezirksebene, sobald sie verfügbar ist. Suchen Sie Ihren Bezirk über das Suchfeld. Diese Bezirkshochrechnungen enthalten auch eine Wahlkartenprognose.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatbezirk oder andere interessante Bezirke heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben des Bezirks in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop wird die aktuelle Hochrechnung eingeblendet, sobald sie die Maus über einen Bezirk bewegen, ein Klick auf einen Bezirk fixiert die Hochrechnung, sodass Sie sie mit denen anderer Bezirke vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf einen Bezirk tippen.