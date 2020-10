Menschen auf der Flucht: Die Doku "Blackbox Syrien – Der schmutzige Krieg" beleuchtet regionale und internationale Ebenen des Konflikts, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Foto: Halbtotal Filmproduktion / Anadolu Agency

18.30 MAGAZIN

Konkret: Mitten in Paris – die größte Dach-Farm der Welt Auf 14.000 Quadratmetern produziert die größte Dach-Farm der Welt täglich eine Tonne Obst und Gemüse. Die Produkte werden gleich direkt im Geschäft verkauft und im angeschlossenen Restaurant konsumiert. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Wildtiere erobern die Stadt Füchse in Berlin, Wildschweine in Barcelona und Delfine in italienischen Häfen: Der Rückzug des Menschen während der Corona-Zeit hat diese Entwicklung verstärkt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Blackbox Syrien – Der schmutzige Krieg Fast zehn Jahre ist es her, dass der Krieg in Syrien begann. Die Doku verdeutlicht die regionalen und internationalen Ebenen des Konflikts sowie das Kernproblem des Landes: die totalitäre Diktatur Bashar al-Assads und seines Familienclans in Syrien. Bis 21.45, Arte

20.15 HORROR

Stephen Kings Es (It, USA 1990, Tommy Lee Wallace) Wer den Ursprüngen seiner Clownphobie auf den Grund gehen will: Der hier in einem Durchgang ausgestrahlte TV-Zweiteiler um sechs auf mysteriöse Weise ums Leben gekommene Kinder gehört zu den besseren Verfilmungen der Romane von Horrormeister Stephen King. Bis 0.15, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean Ein Ausflug unter anderem zu den letzten Mittelmeer-Mönchsrobben und zur größten Flamingo-Kolonie des Kontinents im Tejo-Delta vor Lissabon. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Corona-Teststrategie auf dem Prüfstand. Live dazu zu Gast ist Infektiologin Petra Apfalter / Hat Österreich ein Rassismusproblem? / Triest – wo "The Game" endet. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Ex-Fußballer Andi Ogris und Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kinder des Kalifats Der in Deutschland lebende Dokumentarfilmer Talal Derki kehrte für die Dreharbeiten in sein Heimatland Syrien zurück, wo er das Vertrauen einer radikalen islamistischen Familie gewann. Über zwei Jahre begleitete er deren tägliches Leben. Im Anschluss um 23.25 geht es in Mama putzt um Marisa Villozial, eine Mutter aus Bolivien, die Gastarbeiterin in Tel Aviv wird. Bis 0.20, ORF 2

1.00 AUSTRO-KOMÖDIE

Nacktschnecken (A 2004, Michael Glawogger) Mit einem selbstgestrickten Sexvideo wollen Max (Michael Ostrowski), Johann (Raimund Wallisch) und Mao (Pia Hierzegger) zu schnellem Geld kommen: Was einfach zu sein verspricht, erweist sich in Michael Glawoggers Komödie als schwierig. Bis 2.25, ORF 1