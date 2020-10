Italien wird die Maskenpflicht im Freien auf das ganze Land ausdehnen – in einigen Regionen gilt sie schon. Paris ruft die "höchste Alarmstufe" aus. Tschechien hat erneut den Notstand erklärt. Madrid ist abgeriegelt, auch hier wurde der nationale Notstand ausgerufen. In New York dürfte es in einigen Bezirken der Stadtteile Queens und Brooklyn einen erneuten Lockdown geben. Ja, und im Weißen Haus in Washington hat offenbar ein "SuperSpreader-Event" stattgefunden, der Präsident ist erkrankt, hat aber seine Behandlung selbst übernommen.

Hinweisschild zur Maskenpflicht. Foto: imago/Sammy Minkoff

In Österreich macht Corona müde. Erstens überhaupt und zweitens wegen der kaum mehr nachvollziehbaren, mäandernden Erklärungen der Politik. Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärt mit auf der nach oben offenen Besorgnisskala, dass die schlimmen Nachrichten zwar schlimm sind, aber doch nicht so schlimm, dass man den Glauben an die Regierung verlieren sollte. Kanzler Sebastian Kurz wiederum sieht trotz des Corona-Falls in seinem Stab "Licht am Ende des Tunnels" der "Zweiten Welle", aber er hat jetzt Arbeitsbeschaffung für die Menschen zur "Chefsache" erklärt. Immer nur Corona, das wird auch fad.

Kann es sein, dass wir den Schutz gegen Corona letztlich selbst machen müssen? Die Masken (richtig) tragen, auf Tuchfühlungsveranstaltungen verzichten und nicht auf den Blödsinn der Corona-Leugner hören? Schaut fast so aus. (Hans Rauscher, 5.10.2020)