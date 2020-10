Zuerst warf Luca Corberi Kart-Teile auf seine fahrenden Kontrahenten, dann zettelte er eine Schlägerei an – Der italienische Pilot entschuldigt sich und erklärt seine Karriere für beendet

Lonato – Wüste Szenen bei einem Rennen der Kart-Weltmeisterschaft in Lonato in Italien haben die FIA auf den Plan gerufen. Der Automobil-Weltverband hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem der italienische Fahrer Luca Corberi an der Strecke völlig ausgeflippt war.

Motorsport-Total.com

Da Corberi nach einer Kollision mit Paolo Ippolito ausgeschieden war, warf er mit Teilen nach dem Kontrahenten, als dieser vorbeifuhr. Im Parc ferme ging Corberi dann auf Ippolito los, es entwickelte sich eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

"Die FIA und der ACI (Automobile Club d'Italia, d. Red.) sind zutiefst besorgt wegen der beunruhigenden Szenen, die sich bei der Kart-Weltmeisterschaft in Lonato/Italien ereignet haben und an denen Fahrer, Teammitglieder und Streckenposten beteiligt waren", teilte die FIA mit. Eine Untersuchung der Vorfälle sei eingeleitet worden.

Corberi zog indes die Konsequenzen, entschuldigte sich via Facebook und gab das Ende seiner Karriere bekannt: "Es gibt keine Entschuldigung. (...) Ich habe beschlossen, für den Rest meines Lebens an keinem anderen Motorsportwettbewerb mehr teilzunehmen. Es ist einfach das Richtige. Diese Episode wird als eine der schlimmsten in Erinnerung bleiben. Ich werde den erforderlichen Strafen voll und ganz zustimmen." (sid, red, 6.10.2020)