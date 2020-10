Wien – Nach dem bei Werbefestivals erfolgreichen Igel Henry im Jahr 2018 schickten die Agentur Jung von Matt/Donau und ihr Kunde Erste Group vergangenes Jahr die fette Hummel Hanna aus, um das Motto "Glaub an dich" weiterzutragen. Nach vielen Fehlversuchen gelingt Hanna das Fliegen dann doch. Vom Creativ Club Austria (CCA) wurde diese Kampagne Dienstagabend mit einer Venus in Gold ausgezeichnet. Jung von Matt/Donau gewann mit Hanna in der Kategorie Animation. Die Erste Group wurde zum zweiten Mal in Folge von der CCA-Jury zum Kunden des Jahres gekürt.

Das meiste Gold für Jung von Matt

Neben Animations-Gold holt Jung von Matt zusätzlich vier weitere Goldtrophäen und ist damit die erfolgreichste Agentur beim diesjährigen CCA-Wettbewerb: für Magenta bei Film-Craft und Musik & Sound Design, ebenfalls in Musik & Sound Design mit der "Bubbles"-Kampagne für den Falter und in der Kategorie Text mit den Porzellan-Memes für die Porzellanmanufaktur Augarten.

Vergoldete Kampagnen

Insgesamt vergab der Creativ Club Austria dieses Jahr 23 goldene Venus-Statuetten, 44 Stück in Silber und 110 in Bronze. Preise in Gold gingen auch an

Bruch-Idee&Form mit der Kampagne "The Mozart" in der Kategorie Corporate Design.

mit der Kampagne "The Mozart" in der Kategorie Corporate Design. Demner, Merlicek & Bergmann für die "Wutbürger gesucht"-Kampagne, entwickelt für das Volkstheater bei Live Marketing und Promotion/Verkaufsförderung.

für die "Wutbürger gesucht"-Kampagne, entwickelt für das Volkstheater bei Live Marketing und Promotion/Verkaufsförderung. Havas Village Vienna für das Neunerhaus und die Kampagne "Schande und Scham" bei Printanzeigen.

für das Neunerhaus und die Kampagne "Schande und Scham" bei Printanzeigen. Heimat Wien für Kampagnen für 1von4 Kindern (bei Online-Ads) und das Magazin Datum in der Kategorie Außenwerbung.

für Kampagnen für 1von4 Kindern (bei Online-Ads) und das Magazin Datum in der Kategorie Außenwerbung. OrtnerSchinko für das Restaurant Mraz und Sohn (Corporate Design) sowie für Area/Vitra New Reality in der Kategorie Außenwerbung.

für das Restaurant Mraz und Sohn (Corporate Design) sowie für Area/Vitra New Reality in der Kategorie Außenwerbung. Studio Es für seine Kreativarbeiten für knowbotiq (in der Kategorie Editorial & Communication Design) und Helmuts Art Club (Kunst-Kultur-Veranstaltungs-Plakat).

für seine Kreativarbeiten für knowbotiq (in der Kategorie Editorial & Communication Design) und Helmuts Art Club (Kunst-Kultur-Veranstaltungs-Plakat). Studio Riebenbauer für Cup Of Ceremony und die Bäckerei Öfferl in der Kategorie Branding und Brand Experiences.

für Cup Of Ceremony und die Bäckerei Öfferl in der Kategorie Branding und Brand Experiences. Traktor überzeugte mit der Social-Media-Kampagne "Minisex – Wir fahren mit der U-Bahn" für die Wiener Linien in der Kategorie Social Media.

überzeugte mit der Social-Media-Kampagne "Minisex – Wir fahren mit der U-Bahn" für die Wiener Linien in der Kategorie Social Media. Vice Austria gewann Gold bei Branded Content mit der "Meme-o-logy"-Kampagne für Magenta Telekom.

gewann Gold bei Branded Content mit der "Meme-o-logy"-Kampagne für Magenta Telekom. Wien Nord Serviceplan holte Gold mit"Unhashtag Vienna" für Wien Tourismus bei Creative Effectiveness und

·Wien Tourismus mit seiner Social-Media-Kampagne "Siri & Alexa".

Der Titel "Student of the Year" geht an drei Studenten der Angewandten Wien. Andreas Palfinger überzeugte mit seinem Demokratie-Leitfaden "A Populist’s Guide to: Shaping Democracy", Katharina C. Herzog und David Leitner waren mit ihrer Abschlussarbeit "Würmlas Wände" erfolgreich, ihr Kunstprojekt soll den Dialog zwischen Stadt und Land anregen.

TV-Show statt Gala

Insgesamt bewerteten 142 Juroren knapp 1400 Arbeiten, im vergangenen Jahr gingen 690 ins Rennen um die CCA-Preise. Corona-bedingt hob der Creativ Club Austria dieses Jahr keine Einreichgebühr ein und musste auch die Preisverleihung im Rahmen einer Gala absagen. Dafür wurde den Kreativen Dienstag im Vorabend von ORF 3 eine Stunde lang eine Bühne geboten, Titel der TV-Show: "Heimat bist du großer Ideen".

Young-Lions-Gewinner bei Digital und Film

Als Partner der österreichischen Cannes-Lions-Festivalrepräsentanz, der ORF-Enterprise, suchte der Creativ Club Austria auch heuer den besten Kreativnachwuchs des Landes in den Young-Lions-Kategorien "Digital" und "Film". Mit ihrer Arbeit "Auf diesen Lift-Selfies könnte Ihre Werbung stehen" für Schindler Aufzüge und Fahrtreppen setzte sich Alexander Sutter gemeinsam mit Martin Heraut in der Kategorie "Digital" durch. Marco Leiter und Niklas Siemens überzeugten mit "Disposable – My Coffee Cup TVC" für MYCOFFEE Cup in der Kategorie "Film". Die Gewinner nehmen2021 bei der Young Lions-Competition in Cannes teil. (ae, 6.10.2020)