"Shot in the Dark" soll um 6 Uhr morgens publiziert werden – Es ist die erste Musik der Band nach sechs Jahren

Die australische Kultband AC/DC ("Highway To Hell") hat nun auch offiziell eine Comebacksingle angekündigt. Die Rockveteranen teilten am Montag in sozialen Medien mit, dass ihr neuer Song "Shot In The Dark" am Mittwoch um 6 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird. Vergangene Woche hatten AC/DC das Lied bereits mit einem kurzen Videoclip und einem Musikschnipsel lanciert. Insider gehen davon aus, dass die Musiker auch ein neues Album aufgenommen haben.

Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass die Hardrockband um den legendären Gitarristen Angus Young neue Musik herausbringt. Das bisher letzte Studioalbum "Rock Or Bust" erschien im November 2014. Nach einer ausgedehnten Welttournee, die bis 2016 dauerte, hatten sich AC/DC aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst vergangene Woche meldete sich die Gruppe mit einem neuen Bandfoto zurück und verkündete die Rückkehr mehrerer ehemaliger Mitglieder.

So ist der langjährige Sänger Brian Johnson, der AC/DC während der Tournee wegen Gehörproblemen verlassen musste, wieder dabei. Auch Bassist Cliff Williams und der frühere Schlagzeuger Phil Rudd sind zurück. Komplettiert wird die neue Besetzung von Rhythmusgitarrist Stevie Young, der den Posten 2014 von seinem damals erkrankten und inzwischen gestorbenen Onkel Malcolm Young übernommen hatte. (APA, 6.10.2020)