Einmal das Monument Valley mit eigenen Augen sehen? Foto: gettyimages/istockphoto/lucky-photographer

Zugegeben, unser aller Radius hat sich in den letzten Monaten Corona-bedingt etwas verkleinert. Und ja, vielleicht zieht es einen in diesen unsicheren Zeiten auch gar nicht so sehr in die Fremde. Österreichurlaub ist ja auch ganz nett. Doch was, wenn all die Hindernisse der bitteren Realität nicht existierten? Wenn es weder eine Pandemie noch die dazugehörigen Reisebeschränkungen und Gefahren gäbe? Wenn Sie noch dazu ein unbegrenztes Budget und Zeit en masse zur Verfügung hätten?

Warum nicht ans andere Ende der Welt? Eine mehrwöchige Reise quer durch Australien und Neuseeland klingt schon einmal ziemlich gut! Oder überwintern auf einer thailändischen Insel, jeden Tag bei sanftem Meeresrauschen und einer Kokosnuss beginnen, dann zum Nickerchen in die Hängematte. Ganz mondän auf dem Kreuzfahrtdampfer den Atlantik überqueren und jeden Abend mit dem Kapitän dinieren. Einen Roadtrip mit dem Camper quer durch die USA, von Küste zu Küste. Einmal die unendliche Weite Patagoniens erleben. Nach Island fahren und einmal Polarlichter sehen. Oder einfach in die Lieblingsstadt fahren, eine nette Wohnung mieten und sich dort treiben lassen.

Wohin würden Sie reisen?

Was wäre Ihre Traumdestination – und warum? Waren Sie in der Realität auch schon einmal dort? Beschreiben Sie Ihre Traumreise und nehmen Sie uns alle mit! (aan, 7.10.2020)