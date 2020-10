Lotte de Beer wird neue Volksoperndirektorin. Foto: Philipp Ottendoerfer

Erstmals wird eine Frau eines der großen Wiener Opernhäuser leiten. Wie die grüne Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Dienstag bekanntgab, wird die Niederländerin Lotte de Beer 2022 als Nachfolgerin von Robert Meyer zur künstlerischen Direktorin der Volksoper bestellt.

"Ich freue mich unendlich, Verantwortung für die Volksoper Wien übernehmen zu dürfen", wurde de Beer in einer Aussendung der Bundestheater-Holding zitiert. "Mein Bestreben wird es sein, auf die Wienerinnen und Wiener zuzugehen, Brücken zwischen Innovation und Tradition zu bauen und gleichzeitig die Welt zu inspirieren."

Auch Staatssekretärin Mayer zeigte sich erfreut: "Ich freue mich sehr, dass wir Lotte de Beer gewinnen konnten. Sie wird die Volksoper mutig und nachhaltig erfolgreich in die Zukunft führen."

Mehr als 30 Bewerbungen

De Beer (36) gilt als Überraschung. Es ist die erste Leitung eines großen Opernhauses für die Niederländerin. Nach ihrem Studium der Regie an der Hochschule der Künste in Amsterdam konnte sie sich rasch einen Namen in der europäischen Musiktheaterlandschaft machen. In Österreich waren am Theater an der Wien (unter anderem "Die Jungfrau von Orleans", "Les pecheurs des perles") und bei den Bregenzer Festspielen ("Moses in Ägypten") Arbeiten de Beers zu sehen.

Der Posten des künstlerischen Geschäftsführers wird ab 1. September 2022 auf fünf Jahre besetzt. Im Rennen um die Direktion waren sieben Frauen und 26 Männer, 16 aus dem Inland, 17 aus dem Ausland. Der seit 2007 amtierende Meyer hatte zunächst bekundet, sich für eine weitere Amtszeit bewerben zu wollen, in einem "Kurier"-Interview vor einem Monat allerdings davon berichtet, im Juli bei einem Termin mit der Staatssekretärin erfahren zu haben, "dass eine Vertragsverlängerung nicht in ihrem Sinn sei". (red, 6.10.2020)