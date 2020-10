Aus heißt es für die Wrestlerinnen von "Glow". Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Foto: Netflix

Doch keine vierte Staffel der Wrestling-Serie "Glow": Netflix hat die vierte und letzte Staffel storniert, berichtet das Branchenblatt "Hollywood Reporter". Ausschlaggebend für die Entscheidung waren demnach Bedenken wegen der Corona-Pandemie. Covid mache "den Dreh dieser physisch intimen Show mit ihrem großen Ensemble besonders herausfordernd", wird eine Netflix-Sprecherin zitiert.

"Glow" erzählt die Geschichte der allerersten Frauen-Wrestling-Truppe "Gorgeous Ladies of Wrestling" in den USA der 1980er-Jahre. Die Produktion der vierten Staffel begann im Februar. Eine Folge konnte fertiggestellt und eine zweite begonnen werden, bevor die Dreharbeiten Mitte März wegen der Corona-Pandemie eingestellt wurden.

Zusätzliche Kosten und verspäteter Start

Der enge Kontakt und die physische Anstrengung hätten einen sicheren Dreh in Zeiten von Covid-19 erschwert. Die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit den Covid-Richtlinien und der Umstand, dass die vierte Staffel erst im Jahr 2022 starten könnte, haben zu der Netflix-Entscheidung geführt, heißt es im "Hollywood Reporter".

"Covid hat echte Menschen getötet. Das ist eine nationale Tragödie und sollte unser Fokus sein", erklärten die "Glow"-Schöpfer Liz Flahive and Carly Mensch in einem Statement. Es gebe eine Menge "beschissener Dinge, die derzeit in der Welt passieren", die viel größer seien als die Serie. Trotzdem nerve es, dass man die 15 Frauen nicht mehr auf dem Bildschirm sehen werde. An den Schluss stellen sie den Appell, sich registrieren zu lassen und bitte zur US-Präsidentschaftswahl zu gehen

Die dritte Staffel von "Glow" war im August 2019 gestartet und eine vierte und letzte Staffel sechs Wochen später angekündigt worden. Ursprünglich hätte die finale Staffel Ende dieses oder Anfang nächstes Jahres gesendet werden sollen. (red, 6.10.2020)