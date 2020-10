Instagram ist zehn Jahre alt. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Von den reinen Nutzerzahlen her mag Facebook selbst noch immer das größte soziale Netzwerk der Welt sein. Für die Zukunft des Unternehmens spielt aber mittlerweile wohl eine andere Plattform die größere Rolle. Und diese feiert nun Geburtstag.

Am 6. Oktober 2010 wurde die erste Version von Instagram im App Store von Apple veröffentlicht. Zunächst als simples Tool zur Nachbearbeitung mit mehr oder weniger gelungenen Filtern gedacht, sollte sich daraus über die Jahre ein eigenständiges soziales Netzwerk entwickeln. Auch die Konkurrenz erkannte das Potential von Instagram früh, Facebook tätigte den wohl besten Kauf seiner Firmengeschichte: Um eine Milliarde US-Dollar übernahm man im Jahr 2012 die Fotoplattform. Im Nachhinein betrachtet also geradezu ein Schnäppchen, damals für die paar Mitarbeiter der Firma ein von vielen als zu hoch bewerteter Preis.

Easter Egg

Den zehnten Geburtstag feiert Instagram nun mit einer Reihe von Verbesserungen und einer Referenz auf die eigenen Anfänge. Hat ein aufmerksamer User doch ein neues "Easter Egg" in der aktuellen iPhone-Version der App aufgespürt. Über eine lange Wischbewegung im Einstellungsidalog wird ein neues Menü aktiviert, in dem sich das App Icon verändern lässt. Hier stehen sämtliche alten Icons und auch einige Spezialausführungen zur Verfügung. Den Anfang macht dabei der Look im Stil einer Polaroid-Kamera, mit dem Instagram einst sein Debüt gefeiert hat. Der ganze Spaß dürfte aber zeitlich begrenzt sein, ist doch ein Hinweis beigefügt, der diese Möglichkeit nur für das laufende Monat verspricht. Zudem scheint das neue Easter Egg derzeit noch nicht bei allen Nutzern angekommen zu sein.

Schutz

Parallel dazu widmet sich Instagram aber auch ernsthafteren Dingen. So werden nun auch hier Postings von staatlich kontrollierten Medien extra ausgewiesen. Eine ähnliche Kennzeichnung hat Facebook bereits vor einigen Monaten eingeführt. Zudem gibt es eine neue "Nudge" genannte Funktion, die User davon abhalten soll, bösartige Kommentar abzusetzen. Erkennt die App ein entsprechendes Posting, wird noch vor dem Abschicken ein Warndialog angezeigt, der auf die diesbezüglichen Regeln sowie die mögliche Löschung des Kontos im Falle eines Verstoßes verweist.

Zudem gibt es die Rückkehr eines alten Feature: Die "Photo Map" wurde im Jahr 2016 von den Nutzerprofilen entfernt. Die neue Version ist nun allerdings nicht mehr öffentlich einsehbar sondern wandert ins Story Archive. (red, 6.10.2020)