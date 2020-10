DER STANDARD

Das Karl-Lueger-Denkmal in Wien ist seit Jahren umstritten. Mit einer Kunstaktion wollten Demonstrantinnen und Demonstranten ein Zeichen setzen. Die Aktion wurde aber von Rechtsextremen gestört. Wie geht es nun weiter?

Experte Stefan Verra analysiert heute die Körpersprache von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Wiener Wahlkampf. Und: Teil II der jüngsten Kandidatinnen und Kandidaten der Wien-Wahl. Wir haben sie gefragt, was in Wien für junge Leute fehlt und was in Zukunft anders laufen soll. (red, 6.10.2020)