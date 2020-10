Der Hurrikan Delta bedroht die mexikanische Yucatan-Halbinsel und den Süden der USA (Symbolbild). Foto: imago images/ANE Edition

Miami – Der Hurrikan Delta bedroht die mexikanische Yucatan-Halbinsel und den Süden der USA. Der Wirbelsturm befand sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums am Montagabend südwestlich von Jamaika und bewegte sich auf die US-Golfküste zu. Den Experten zufolge wird er in den kommenden Stunden an Stärke zunehmen und voraussichtlich am Dienstagabend im Nordosten der Yucatan-Halbinsel auf Land treffen. Dort besteht eine Hurrikan-Warnung. Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh soll der Hurrikan den Süden der USA erreichen.

26. Atlantik-Sturm

Delta ist der 26. namentlich verzeichnete Sturm der atlantischen Sturmsaison in diesem Jahr. Wegen der Vielzahl an Stürmen in der laufenden Saison mussten die Meteorologen bei den Namen bereits auf das griechische Alphabet zurückgreifen, da die Anfangsbuchstaben von A bis Z schon alle vergeben wurden.

Delta werde der zehnte tropische Wirbelsturm in dieser Saison, der auf Land trifft, schrieb der Meteorologe MJ Ventrice vom Wetterdienst The Weather Company auf Twitter. Dies wäre ein neuer Rekord: Der bisherige Rekord für die meisten Tropenzyklone, die auf Land trafen, lag bei neun im Jahr 1916. (APA, AFP, 6.10.2020)