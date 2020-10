Die Gastronomen können aber auch weiter auf Papierformulare setzen. Foto: APA

Die Stadt Wien und die Wiener Wirtschaftskammer haben ein digitales Gäste-Registrierungssystem für die Gastronomie ausgearbeitet. Es wird den Wirten künftig gratis zur Verfügung gestellt werden. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck am Dienstag angekündigt.

Restaurants müssen Daten der Gäste aufnehmen

In Wien sollen Lokale ihre Gäste inzwischen dazu auffordern, ihre Daten kundzutun. Die Erhebung ist zwar zum Zwecke des Contact Tracings erwünscht, aber derzeit nicht verpflichtend. Damit soll die raschere Kontakt-Nachverfolgung bei Coronavirus-Infektionsfällen erleichtert werden. Die digitale Variante funktioniert via Smartphone und QR-Code. Entwickelt wurde das System im Auftrag der Kammer von Wien-Ticket. Es soll Mitte Oktober in den Probebetrieb und Anfang November in den Vollbetrieb gehen.

Allerdings dürfen Betreiber auch weiterhin die Papierformulare verwenden, wurde heute betont. Auch die Verwendung anderer bereits existierender elektronischer Systeme ist weiterhin möglich. (APA, 6.10.2020)