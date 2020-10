Christoph Schösswendter geht.

Maria Enzersdorf – Fußball-Bundesligist FC Admira hat kurz vor Ablauf der Übertrittszeit noch zwei Spieler abgegeben. Während Flügelspieler Muhammed-Cham Saracevic zum französischen Zweitligisten Clermont Foot wechselte, gelang letztlich auch die einvernehmliche Einigung mit dem nicht mehr gewollten Verteidiger Christoph Schösswendter.

Schösswendter hatte zuvor nicht mehr am Mannschaftstraining der Südstädter teilnehmen dürfen und hatte mit Unterstützung der Vereinigung der Fußballer dagegen aufbegehrt. Die Gewerkschaftsvertretung war der Auffassung, dass Spielern laut Kollektivvertrag ein Recht auf Mannschaftstraining zusteht. Schösswendter hatte deshalb noch am Montag am Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung für die Teilnahme am Training eingebracht. (APA; 6.10.2020)