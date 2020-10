Der 63-Jährige starb am West-Nil-Fieber

Der US-amerikanische Schauspieler Clark Middleton ist 63-jährig gestorben. Foto: AFP/VALERIE MACON

Hollywood / Los Gatos – Der aus Serien wie dem Netflix-Hit "The Blacklist" und Filmen wie "Kill Bill – Volume 2" bekannte Schauspieler Clark Middleton ist tot. Wie seine Frau bestätigte, starb der 63-Jährige schon am Sonntag am West-Nil-Fieber.

Das US-Magazin "Variety" zitierte Ehefrau Elissa mit den Worten: "Clark war ein wundervoller Mensch, der sein Leben lang Grenzen überschritten und sich für Menschen mit Behinderungen eingesetzt hat." Zu Middletons Rollen gehörten auch Auftritte in Serien wie "Law & Order", im 2015 oscarprämierten Film "Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)" oder dem David-Lynch-Revival "Twin Peaks".

Das West-Nil-Fieber ist eine Infektionskrankheit, die durch Mücken auf den Menschen übertragen werden kann. Schwere Verläufe wie bei Middleton sind eher selten. (APA, dpa, 6.10.2020)