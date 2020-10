Land hat Monitoring in Auftrag gegeben, um aktuelle Datengrundlage für weitere Entscheidungen zur Verfügung zu haben

Das Land Vorarlberg hat ein Wirtschaftsmonitoring in Auftrag gegeben, das regelmäßig bestimmte Kennzahlen erhebt und auswertet. Es gehe darum, die Wirtschaft beim Hochfahren bestmöglich zu unterstützen – belastbare Daten und ein umfassender Informationsstand seien Voraussetzung dafür, so Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco Tittler (beide ÖVP) am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung. Die Daten sind online öffentlich abrufbar.

Veranschaulichung

Die Indikatoren zum Zustand der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes werden in einem in regelmäßigen Abständen aktualisierten Dashboard dargestellt. Dies soll die Auswirkungen der Corona-Krise und die danach langsam einsetzende wirtschaftliche Erholung sowie die aktuelle Lage der Vorarlberger Wirtschaft veranschaulichen.

Die Daten bildeten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen des Landes, so Wallner und Tittler. Allerdings benötige das Dashboard auch eine gewisse Interpretation, erinnerte Tittler. Dargestellt werden unter anderem Arbeitslosen-, Kurzarbeits- und Lehrstellenzahlen sowie das Verkehrsaufkommen, Entwicklungen im Energiebereich und Nächtigungszahlen. (APA, 6.10.2020)