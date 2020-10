Waren auch Sie schon auf einem AC/DC-Konzert? Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Seit der Gründung im Jahr 1973 bereichern AC/DC die Musikwelt. Mit 200 Millionen verkaufter Alben gehören sie zu den erfolgreichsten Bands der Geschichte, ihr Werk "Back in Black" ist das nach Michael Jacksons "Thriller" weltweit zweitmeistverkaufte Album. Nun werden wohl noch einige verkaufte Tonträger dazukommen, hat doch die Band erst diese Woche ihre Comebacksingle "Shot in the Dark" herausgebracht, was von einem STANDARD-User folgendermaßen kommentiert wird:

Doch wie gut kennen Sie sich aus, wenn es um AC/DC geht?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!



Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welchen Song der Band mögen Sie am liebsten? Haben Sie sie bereits live gesehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 8.10.2020)