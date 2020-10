Die Produktion von Wohnraum wird in Wien heuer ihr Allzeithoch erreichen. Foto: imago

Der Wiener Wohnungsmarkt entwickelte sich im dritten Quartal 2020 wieder auf ein stabiles Niveau zu. Das ist das Fazit der aktuellen Analyse zum Wiener Wohnungsmarkt, die der Immobilien-Dienstleister EHL soeben vorgestellt hat. Nachdem das zweite Quartal durch die sozialen und ökonomischen Schwierigkeiten des Lockdowns gezeichnet war, verbuchte man nun einen Rückgang zur Normalität.

Große Nachfrage nach Vorsorgewohnungen

Demnach sei besonders die Nachfrage nach Eigentum gestiegen, besonders nach Vorsorgewohnungen. Gründe dafür werden mehrere genannt, beispielsweise das weiterhin niedrige Zinsniveau oder die Unsicherheit der Menschen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Daraus resultieren ebenfalls höhere Preise. In zentrumsnahen Lagen liegen die Kaufpreise um rund 3,5 bis 4,0 Prozent über den Vergleichspreisen des Vorjahres, in durchschnittlichen Lagen und in den Stadtentwicklungsgebieten um 2,5 bis 3,0 Prozent, heißt es im Bericht.

Mieter unterschreiben wieder

Auch im Mietsegment sei eine positive Veränderung zu spüren. Während im zweiten Quartal viele Menschen aufgrund von finanzieller Orientierungslosigkeit ihre geplanten Wohnungswechsel verschoben hätten, sah man im dritten Quartal wieder mehr Abschlussbereitschaft in Miet-Geschäften. Zunehmend herausfordernd sei aber der Vertrieb von teuren Mietwohnungen, heißt es im Bericht weiter. "Bei sehr ambitionierten Mieterwartungen müssen Vermieter mit längeren Verwertungszeiten rechnen, insbesondere ist das bei Großprojekten im höherpreisigen Bereich zu beobachten." Internationale Investoren kaufen derzeit oft zu Preisen, die Nettomieten von mindestens 14 oder 15 Euro notwendig machen – entsprechend lange dauert die Ausvermietung dieser Objekte.

Besichtigungen seien in den Monaten Juli und August wieder angelaufen, aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen sei aber nun wieder ein Rückgang zu spüren, so EHL. Mittlerweile hätten die meisten Makler allerdings die Möglichkeit, auf virtuelle Rundgänge zurückzugreifen.

Wohnungsbau 2020 im Allzeithoch

Laut EHL wird die Produktion des Wohnraums in Wien heuer ihr Allzeithoch erreichen. Insgesamt sollen 19.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Für die nächsten Jahre hingegen ist ein Rückgang des Wohnungsbaus zu erwarten, die Prognose für 2021 sagt rund 12.000 Wohnungen voraus. (poll/mapu, 6.10.2020)