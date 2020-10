Nobel Prize

Einmal geht noch! Die ersten beiden Tage der Nobelpreiswoche sind vorbei, und sie haben schon sechs neue Laureaten hervorgebracht: Am Montag erhielten die beiden US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton den Medizinnobelpreis für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Und am Dienstag wurden der Brite Roger Penrose, der Deutsche Reinhard Genzel und die US-Amerikanerin Andrea Ghez für ihre Forschungsarbeiten zu Schwarzen Löchern mit dem Physiknobelpreis belohnt.

Damit hat die Nobelversammlung bisher die Quote von maximal drei Preisträgern pro Kategorie voll ausgeschöpft (die sich damit die jeweils rund 950.000 Euro Preisgeld teilen müssen). Ob die dritte Kategorie damit gleichzieht, werden wir frühestens um 11.45 Uhr erfahren, wenn der Chemienobelpreis verkündet werden soll. Es kann auch wie gestern zu kleinen Verzögerungen kommen, wenn ein Preisträger nicht rechtzeitig ans Telefon geht.

Wer ist aller im Rennen?

Man traut sich kaum noch von möglichen Favoriten zu schreiben, weil die Nobelversammlung ohnehin in den meisten Fällen alle Prognosen Lügen straft. Im Vorfeld genannt wurden aber unter anderem Moungi G. Bawendi (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Christopher B. Murray (University of Pennsylvania) und Taeghwan Hyeon (Seoul National University) für die Synthese von Nanokristallen, die eine breite Palette von Anwendungen ermöglichen.

Auch Stephen L. Buchwald (MIT) und John F. Hartwig (University of Californa, Berkeley) gelten durch ihre Arbeit in der metallorganischen Chemie als aussichtsreiche Kandidaten, ebenso wie Makoto Fujita (Universität Tokio) für die von ihm erzielten Fortschritte in der supramolekularen Chemie. Chancen könnten auch Lee Hood und Michael Hunkapiller (beide Caltech) zusammen mit Marvin Caruthers (University of Colorado) haben. Sie entwickelten Maschinen zur Sequenzierung und Synthetisierung von DNA und Proteinen – ein wichtiges Instrument für zahlreiche andere Forscher.

Lassen wir uns überraschen, zu Mittag werden wir schlauer sein. Danach ist der jährliche Nobelpreisrummel für die Wissenschaft vorbei, während er für andere erst beginnt. Am Donnerstag wird der Literaturnobelpreis verkündet – anders als die Wissenschaftspreise erst nach dem Mittagessen, um 13 Uhr. Es folgen am Freitag der Friedensnobelpreis und am nächsten Montag der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. (red, 7.10.2020)