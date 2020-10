Der 43-Jährige gilt als Schlüsselfigur in einem Missbrauchskomplex, der ganz Deutschland betrifft

Der 43-Jährige wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Foto: EPA /SASCHA STEINBACH

Köln – Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist ein zentraler Angeklagter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Köln sprach den 43 Jahre alten Vater am Dienstag schuldig, immer wieder seine 2017 geborene Tochter missbraucht zu haben. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des gelernten Kochs und Hotelfachmanns in der Sicherungsverwahrung an.

Schlüsselfigur in Missbrauchskomplex

Die Anklage gegen den Beschuldigten fußte maßgeblich auf Bildern und Videos, die er von den Taten gemacht hatte. Gezielt habe er dafür Zeiten ausgenutzt, in denen seine Ehefrau nicht zu Hause gewesen sei, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der 43-Jährige hatte sich im Prozess zu den Vorwürfen geäußert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Den Antrag hatte die Nebenklage-Anwältin gestellt, die die Tochter vertritt. Sie wollte das kleine Mädchen schützen.

Der Deutsche gilt als eine Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Bei Durchsuchungen bei ihm wurden nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials entdeckt, sondern auch viele Kontakte zu gleichgesinnten Männern, die im Netz Videos und Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs austauschten. Nach und nach stießen die Ermittler so auf Spuren, die zu bis zu mehr als 30.000 Verdächtigen führen könnten, teilte das nordrhein-westfälische Justizministerium im Juni mit. Es handelt sich demnach um internationale pädokriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. (APA, red, 6.10.2020)