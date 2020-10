Selena Gomez in Italien, 26. Juli 2019

Selena Gomez gehört mit ihren 194 Millionen Fans zu den Instagram-Accounts mit den weltweit meisten Followern. Ihre Posts brechen regelmäßig Rekorde. 2016 nippte sie an einer Flasche Cola, das Werbeposting galt damals als das meistgeherzte Bild auf der Social-Media-Plattform. Bis heute ist die Schauspielerin gut im Rennen: Ihr offenherziger Urlaubsschnappschuss ("Me, Italy – trying desperately to look like a Fellini film") erntete über 14,4 Millionen Likes und zählt nach wie vor zu den zwanzig meistbeachteten Postings.





Jennifer Aniston, 15. Oktober 2019

Auf Instagram gilt Jennifer Aniston als Spätzünderin, im Herbst 2019 stellte sie ihr erstes Bild ins Netz: ein verwackeltes Gruppenselfie, das aussah, als sei es in den Anfängen der Social-Media-Plattform veröffentlicht worden. Der unverstellte Beitrag kam umso besser an: 16,2 Millionen Menschen hießen "die Jen von nebenan" auf Instagram willkommen. Weil die Schauspielerin ihrem Stil treu blieb, hat sie knapp ein Jahr später 35,7 Millionen Follower.





Billie Eilish, 27. Jänner 2020

Ein Wunder, dass Billie Eilish unter der Last der Auszeichnungen nicht zusammenbrach: Fünf Grammys heimste der Popstar mit dem slimegrünen Haar und den hängenden Hosen Anfang des Jahres ein. Mittlerweile hat Eilish einen Bond-Song veröffentlicht – an die 13,9 Millionen Likes vom Jänner kamen die aktuellen Beiträge aber nicht heran.





Kobe Bryant, 26. Jänner 2020

Am 26. Jänner 2020 kommt der amerikanische Basketballer Kobe Bryant während eines Hubschrauberabsturzes ums Leben. Wenige Stunden vor seinem Tod veröffentlichte er auf Instagram ein Posting, in dem er NBA-Star LeBron James würdigte – dieser hatte gerade seinen Punkterekord gebrochen. Bis heute posten Fans Kommentare unter das Bild: "Miss you."





Kylie Jenner und Tochter Stormi, 6. Februar 2018

341 Tage galt Kylie Jenners erstes Bild von ihrer Tochter Stormi Webster als das meistgelikte Foto auf Instagram. Bis das Ei dem kindlichen Händchen die Show stahlt. Kylie und Stormi wird's nicht weiter jucken. Die beiden haben heuer schon das Cover einer "Vogue"-Ausgabe geziert – mit einem Selfie, das während eines Zoom-Meetings mit der Zeitschrift entstand. So ändern sich die Zeiten.





Christiano Ronaldo, 5. Februar 2020

Ende Jänner feierte Christiano Ronaldo 200 Millionen Instagram-Abonnenten – so viele hatte vor ihm keiner. Und Ronaldo wäre nicht Ronaldo, wenn er diesen Rekord nicht als Triumph inszenieren und sich selbst auf einen Thron setzen würde. Heute hat er auf der Plattform noch mehr Fans.





Das Ei, 4. Jänner 2019

Nein, es geht auf Instagram nicht nur um Selfies, Avokadobrote und gnadenlose Selbstvermarktung: Das braune Frühstücksei war Teil einer Kampagne für geistige Gesundheit – und brach mit über 54 Millionen Likes den Weltrekord von Kylie Jenners pastellfarbenen Baby-Posting. Das ungewöhnliche Instagram-Motiv gilt mit Abstand als das erfolgreichste Posting der Plattform.





Chadwick Boseman, 29. August 2020

Auf Instagram wird auch öffentlich getrauert: Ende August verkündete die Familie des amerikanischen Schauspielers und "Black Panther"-Stars Chadwick Boseman dessen Tod. Das Posting wurde über 19 Millionen Mal geherzt. (red, 6.10.2020)