Foda ist vom Sinn des Spiels gegen Griechenland überzeugt. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Österreichs Teamchef Franco Foda hat sich entschlossen, wegen Covid-19 nicht zu jammern. "Wie müssen improvisieren, die außergewöhnliche Situation annehmen. Wir wissen, es kann jeden treffen. Man braucht sogar einen Plan C." Er sei jedenfalls erfreut, "dass wir Länderspiele haben dürfen". Es sind drei innert acht Tagen, Mittwoch (20.30 Uhr, live ORF 1), wird in Klagenfurt gegen Griechenland geprobt. Die Bezeichnung "getestet" passt in Zeiten der Pandemie nicht.

Es folgen die Nations-League-Partien in Nordirland (11. 10.) und in Rumänien (14. 10.). Gegen Griechenland dürfen 3000 Fans ins Wörthersee-Stadion (das Match wird vom Burgenland präsentiert!), es werden weniger sein, der Kartenvorverkauf verlief schleppend. Kapitän Julian Baumgartlinger verspürt eine "Sehnsucht nach Normalität und Nähe". Er habe aber auch Verständnis für all jene, "die nicht kommen". Schließlich sei der Aufwand (Registrierung, Maskenpflicht etc.) doch ungewöhnlich, die Unsicherheit könne man nicht leugnen. "Aber jeder einzelne Zuschauer ist besser als nix." Wie lange die Fußballer die Leere noch aushalten? "Solange wie nötig. Wir sind ja trotzdem privilegiert."

Toller Job

Foda sagte in der Abschlusspressekonferenz, die Mannschaft sei willig, motiviert, eingespielt, man habe sowohl die Defensive als auch die Offensive trainiert. Teamchef zu sein "ist nach wie vor ein toller Job". Die Griechen stufte er als "variabel und spielstark" ein, die Handschrift des niederländischen Teamchefs John van ’t Schip, seit Juli 2019 im Amt, sei zu lesen. Foda: "Ausschlaggebend ist aber, wie wir auftreten." Geplant ist: dominant im Ballbesitz, aktiv, aggressiv, entschlossen vorne, konzentriert hinten.

Die Griechen wurden 2004 unter Otto Rehhagel sensationell Europameister, seither ging es mit bewundernswerter Verlässlichkeit bergab. Die EM 2021 wurde heroisch verpasst, obwohl man in der Qualifikation daheim gegen Armenien verloren und gegen Liechtenstein remisiert hat. Der im Sommer um 13 Millionen Euro von Olympiakos zu Liverpool gewechselte Linksverteidiger Konstantinos Tsimikas fehlt verletzt. Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas und der von 2015 bis 2018 für Sturm Graz kickende Charalampos Lykogiannis stehen im Kader, sind hierzulande bekannt. Fountas favorisiert übrigens Österreich. Die Statistik bestätigt ihn allerdings kaum, zwölf Spiele, drei Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen.

Frischer Wind

Foda verriet die Aufstellung traditionellerweise nicht, David Alaba und Xaver Schlager werden aber sicher nur zuschauen. "Es wird eine etwas andere Formation geben, wir müssen ja auch vorausschauend denken." Einige Debüts sind fix vorgesehen, infrage kommen Marco Friedl, Raphael Holzhauser, Maximilan Ullmann und vor allem der zwei Meter große Stürmer Sasa Kalajdzic. Den Stuttgart-Legionär zwicken jedoch die Adduktoren leicht. Baumgartlinger: "Frischer Wind tut immer gut." Und er verwies auf den Hoffenheimer Christoph Baumgartner, der im September gegen Norwegen (2:1) und Rumänien (2:3) voll überzeugte, eine Bereicherung war.

Foda erwähnte noch, dass jedes Länderspiel Sinn mache. Baumgartlinger nickte zustimmend. (Christian Hackl, 6.10.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-Testspiel Österreich – Griechenland am Mittwoch:

Österreich – Griechenland (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 20.30 Uhr/live ORF 1, SR Jug/SLO)

Österreich: Pervan (Wolfsburg/1 Länderspiel) – Trimmel (Union Berlin/7/0 Tore), Posch (Hoffenheim/7/1), Dragovic (Bayer Leverkusen/81/1), Friedl (Werder Bremen/0) – Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/76/1), Grillitsch (Hoffenheim/17/1) – Schaub (Luzern/14/5), Holzhauser (Beerschot/0), Schöpf (Schalke/22/4) – Monschein (Austria/1/0)

Ersatz: Lindner (Basel/28), Siebenhandl (Sturm Graz/2) – Ullmann (Rapid/0), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/47/4), Lainer (Borussia Mönchengladbach/20/1), Baumgartner (Hoffenheim/2/1), Ilsanker (Eintracht Frankfurt/43/0), Onisiwo (Mainz/8/1), Ranftl (LASK/1/0), Grbic (Lorient/2/0), Gregoritsch (Augsburg/19/3), Kalajdzic (Stuttgart/0)

Es fehlen: Alaba, X. Schlager (beide geschont), Laimer, Sabitzer, Kainz, Lazaro, Lienhart, A. Schlager (alle verletzt), Arnautovic (Reisebeschränkungen), P. Zulj (persönliche Gründe), Ulmer, Stankovic, Wöber, Vallci (alle wegen Corona-Fällen bei Salzburg), Trauner (Magen-Darm-Virus)

Fraglich: Kalajdzic (Adduktorenprobleme)

Griechenland: Barkas (Celtic/12) – Tzavellas (Alanyaspor/31/2), Svarnas (AEK Athen/2/0), Lampropoulos (VfL Bochum/2/0), Giannoulis (PAOK Saloniki/9/0) – Zeca (FC Kopenhagen/21/2), Kourbelis (Panathinaikos/18/1) – Limnios (1. FC Köln/7/2), Bakasetas (Alanyaspor/27/0), Fortounis (Olympiakos Piräus/45/7) – Fountas (Rapid Wien/4/0)

Ersatz: Vlachodimos (Benfica/6), Dioudis (Panathinaikos/0) – Chatzidiakos (Alkmaar/4/0), Lykogiannis (Cagliari/4/0), Kyriakopoulos (Sassuolo/0), Michailidis (PAOK Saloniki/0), Rota (Fortuna Sittard/0), Mantalos (AEK Athen/29/3), Bouchalakis (Olympiakos/10/0), Koulouris (Toulouse/16/0), Masouras (Olympiakos/13/1), Pavlidis (Willem II/6/1), Tzolis (PAOK Saloniki/0)

Es fehlen: Tsimikas, Stafylidis, Bakakis, Masouras (alle verletzt), Pelkas (keine rechtzeitige Anreise möglich)