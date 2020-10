Cremer nahm letzte Woche am Pressefoyer im Kanzleramt teil. Nach einem Corona-Fall im Team des Kanzlers wurde allen anwesenden Journalisten ein Covid-19-Test angeboten. Foto: Michael Gruber

Die Meldung über eine Covid-19-Infektion im engsten Kreis von Bundeskanzler Sebastian Kurz löste am Montag auch kurz Aufregung in der STANDARD-Redaktion aus: Contact-Tracing! Wer war vergangene Woche am Mittwoch beim Ministerrat im Bundeskanzleramt?

Beim wöchentlichen Pressefoyer berichten ausgewählte Minister – an diesem Tag waren es Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) –, welche Beschlüsse gefasst wurden, und beantworten Fragen anwesender Journalisten. Unter ihnen war vergangene Woche auch STANDARD-Fotograf Matthias Cremer. Nachdem bekanntgeworden war, dass die gesamte Regierung getestet wird, wurde am späten Mittwochnachmittag auch Cremer vom Bundeskanzleramt telefonisch kontaktiert. Er falle zwar sicher nicht unter die Kontaktpersonengruppe eins des infizierten Mitarbeiters, weil dieser erst am Sonntag Symptome gezeigt hatte. Dennoch könne er sich vorsichtshalber testen lassen, wenn er Sorge habe, sich angesteckt zu haben.

Im Festsaal des Bildungsministeriums, gleich über dem Eingang, wurde bei offenem Fenster gegurgelt. Foto: Matthias Cremer

Unter Lustern am offenen Fenster

Eineinhalb Stunden später erschien Cremer im Bildungsministerium am Minoritenplatz, das die Gurgeltests an den Schulen zentral steuert und dementsprechend rasch Ressourcen für eine Teststraße aufstellen konnte. Im ansonsten leeren Festsaal wurden dafür unter den imposanten Lustern kurzerhand zwei Tische aufgestellt. Während Cremer Hände desinfizierte und seine Daten aufgenommen wurden, gurgelte im Hintergrund bereits eine Kollegin. Dann war der STANDARD-Fotograf an der Reihe, die Lösung aus dem Röhrchen am offenen Fenster zu gurgeln. Und immerhin – "etwas beruhigt" fühlte er sich nach dem "Luxusgurgeln" dann doch.

13 Journalisten ließen sich bis Donnerstagmittag testen, die Ergebnisse wurden für Donnerstagabend erwartet, hieß es aus dem Bildungsministerium. Es handle sich bei den Tests aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Restrisiko trotz Sicherheitsvorkehrungen

Das betonte auch ein Sprecher des Kanzlers: "Wir agieren hier über das Maß der Behörden hinaus." An den Hygienemaßnahmen beim Pressefoyer wolle man aber vorerst nichts ändern. Die Anzahl der Journalisten ist limitiert, es gilt Maskenpflicht, zwischen Ministern und Journalisten stehen Plexiglaswände, und eine Kamera misst am Eingang sogar Fieber. Ein Restrisiko sei aber immer gegeben, das weiß man freilich auch im Kanzleramt. (Davina Brunnbauer, 6.10.2020)