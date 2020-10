Büchertipps: Ursula Tichy, buchstart.at, Andrea Kromoser, familienlektüre.at

#vollverschlafen #vollefahrt #bus

Was für ein Morgen! Im 912er fliegen plötzlich Leons Geburtstagsmuffins durch die Luft, Busfahrer Enno wird geküsst und ein Mann verlässt fluchtartig das Fahrzeug. – Leon ist auf dem Weg zur Schule. Um 7:31 steigt er in den Bus. Fünf Kinder, vier Erwachsene und ein Hund erleben dort zur selben Zeit, dieselbe Situation, doch ist es für niemanden die gleiche. Die gesamte Handlung der Geschichte spielt sich im Bus ab, in nur einer halben Stunde. Um exakt 8:00 Uhr, knapp vor der letzten Haltestelle, passt dann alles irgendwie zusammen. Leon geht heute übrigens erstmals gemeinsam mit Tami zur Schule.

Thilo Reffert, "Linie 912". Mit Illustrationen von Maja Bohn. € 13,40 / 112 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2018. Ab 8 Jahren. (Andrea Kromoser)

#frevel #fantastisch #burg

Dieses Buch zu lesen war die reinste Wonne! Hier treffen wir die sympathischen Nachbarskinder Bronski, Wanda und Kaspar wieder. Zuletzt waren sie gefürchtete Räuberinnen. Diesmal schleichen sie als Ritterinnen furchtlos durch ihr großes Stadthaus – die Ritterburg mit Türmchenzimmer. Dort wohnt nämlich Prinz Oskar, der es wagte, sie nicht zu seiner Geburtstagsparty einzuladen. Was für ein Frevel! Die Kinder schmieden einen Racheplan. Ob dieser aufgehen wird und was Häkelpatschen in einer spannenden Geschichte verloren haben, lest ihr am besten selbst. Die Illustrationen der Autorin und Künstlerin Verena Hochleitner sind auch im zweiten Band detailreich und einfach fantastisch. Das wird ein großer Spaß! Ehrenwort!

Verena Hochleitner, "Die 3 Ritterinnen". € 16,95 / 160 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2020. Ab 8 Jahren. Bereits erschienen: Verena Hochleitner, "Die 3 Räuberinnen", Tyrolia, 2019. (Ursula Tichy)

#ramazamba #ruhe #buch

Um Nachbarskinder geht es auch hier. Sie stören Albert beim gemütlichen Lesen. Daher schnappt er sich sein Lieblingsbuch und geht hinaus in den Hof, findet ein ruhiges Plätzchen und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Doch plötzlich folgen ihm die Kinder nach und wollen mit ihm spielen. Außerdem soll er aufs Baby aufpassen und zu lauter Musik tanzen. Also Rambazamba. Da reicht es ihm, lautstark ruft er: "RUHE!" Was nun folgt, überrascht Albert sehr. Ein schönes Bilderbuch über Freundschaft, Lesen und die Freiheit der Fantasie!

Isabelle Arsenault, "Albert will lesen". Aus dem Französ. von Anna Schaub. € 15,50 / 48 Seiten. Nord-Süd, Zürich 2020. Ab 4 Jahren. (Ursula Tichy)

Games: Daniel Koller

"Crossy Road" (Windows und Smartphones)

Ein Hendl, mehrere Straßen sowie Hindernisse und nur ein Ziel: Von A nach B zu kommen. Bei diesem Spiel ist jede Menge Geschick gefragt. Du bewegst dich schrittweise und musst dabei Widerständen ausweichen. Da kommt ein Auto daher geflitzt, dort ist die Überquerung plötzlich zu Ende. Umso besser du bist, umso schwieriger wird es für das Hendl. Also ran an die Tasten und hilf dem Huhn doch bitte über die Straße.

"Pokémon Schwert und Schild" (Nintendo Switch)

Das Leben eines Pokémon-Trainers ist nicht einfach. Anfangs fängt man die knuddeligen Wesen und muss dann sofort mit ihnen gegen andere antreten. Pokémon Schwert und Schild ist der neueste Ableger der langjährigen Nintendo-Serie, bei der du mit Sicherheit deine Freude haben wirst. Schließlich geht es wieder einmal darum, der allerbeste Trainer zu werden – kein leichtes Unterfangen. Dank der zahlreichen Begegnungen und den herausfordernden Kämpfen aber ein spannendes Abenteuer.

"What the Golf?" (Windows, Switch und iPhone)

Golf der besonderen Art bringt dieses Spiel mit sich. Bei What The Golf haut man nicht nur einfach auf einen weißen Ball, sondern wird bei jeder Bahn aufs Neue überrascht. So wird etwa mit einem Fußball, Haus, Pfeil oder Fahrrad gespielt. Das Ziel ist bei jedem Level anders: Golf wie man es also traditionell kennt, wirst du bei diesem Game absolut nicht antreffen. Dafür aber jede Menge abwechselnden Spielspaß und einige Lacher.