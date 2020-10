Verglichen mit der Wahl 2015 wird sich die Zusammensetzung des Stadtparlaments mehr oder weniger stark ändern. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Am 11. Oktober wählen die Wienerinnen und Wiener einen neues Stadtparlament und neue Bezirksvertretungen. Weil Wien Bundesland und Gemeinde ist, handelt es sich bei Ersterem um Landtags- und Gemeinderatswahl gleichzeitig. Es gibt in der Bundeshauptstadt keine Direktwahl des Bürgermeisters, deshalb entscheidet die Zusammensetzung des Gemeinderates üblicherweise auch über den Stadtchef.

Im Mai 2018 übernahm Michael Ludwig im Zuge einer SPÖ-internen Nachfolge den Bürgermeisterposten von seinem 24 Jahre lang tätigen Vorgänger Michael Häupl. Der legte die Latte bei der vorangegangenen Wahl am 11. Oktober 2015 auf eine Marke von 39,6 Prozent. Das entsprach einem Rückgang gegenüber 2010 um 4,7 Prozentpunkte.

Lange Gesichter

Obwohl die Medien zuvor wegen der knappen Umfrageergebnisse das große Bürgermeisterduell zwischen Häupl und dessen Herausforderer von der FPÖ, Heinz-Christian Strache, ausgerufen hatten, fiel der Vorsprung der SPÖ mit 8,6 Prozentpunkten großzügig aus. Am Wahlabend fühlten sich also die Sozialdemokraten trotz Verlusten nicht als Verlierer und die erstarkte FPÖ nicht als Gewinner.

So blieb der Jubel im Partyzelt der FPÖ aus, obwohl sich ihr Zuwachs gegenüber 2010 auf fünf Prozentpunkte belief; man hatte im Herbst der Asylkrise schlicht auf höhere Zugewinne gehofft. Lang waren auch die Gesichter auch bei der ÖVP nach einem erstmals einstelligen Ergebnis. Die Grünen stagnierten, und die Neos schafften bei ihrem Premierenantritt den Einzug in den Gemeinderat.

Dieses Wahlergebnis führte zu einer Sitzverteilung im Rathaus, die der SPÖ und ihrem Koalitionspartner seit 2010, den Grünen, eine Verlängerung der Regierungszusammenarbeit ermöglichte. Gemeinsam kamen die beiden Klubs auf 54 Mandate, die Opposition aus FPÖ, ÖVP und Neos brachte es auf 46 Gemeinderatsmitglieder.

Tatsächlich gaben Michael Häupl und Maria Vassilakou, die damalige Chefin der Grünen, schon einen guten Monat nach der Wahl die Fortsetzung ihrer Koalition bekannt. Mit der Angelobung der Landesregierung und des Stadtsenats Häupl VI am 24. November 2015 begann offiziell die neue Legislaturperiode. In sie fiel mit der Ibiza-Affäre einer der größten innenpolitischen Skandale der Zweiten Republik, und er hatte auch Auswirkungen auf die Wiener Lokalpolitik.

Nachdem Strache wegen der Causa aus der FPÖ ausgeschlossen wurde und er ankündigte, mit dem Team HC bei der Wien-Wahl 2020 antreten zu wollen, folgten ihm vier FPÖ-Gemeinderatsmitglieder und bilden seither eine sechste Fraktion im Landtag.

Lauter neue Gesichter

Bei der kommenden Gemeinderatswahl muss sich Strache erstmals mit neuer Partei dem Wahlvolk stellen, und laut aktuellen Umfragen steht sein Einzug angesichts der Fünfprozenthürde auf der Kippe. Auch für die anderen Spitzenkandidaten ist diese Wahl eine Premiere als jeweilige Listenerste: Ludwig tritt wie erwähnt Häupls Erbe an; Birgit Hebein hat die Grünen von Vassilakou übernommen; Straches Nachfolger in der FPÖ heißt Dominik Nepp; Finanzminister Gernot Blümel folgt dem mittlerweile einfachen ÖVP-Abgeordneten Manfred Juraczka und will die in Wien erstmals in türkis antretende Volkspartei zurück in die Zweistelligkeit führen; für die Neos tritt Christoph Wiederkehr anstelle von Beate Meinl-Reisinger an, die an die Bundesspitze der Partei aufgerückt ist.

Welche Chancen sich die Spitzenkandidaten und ihre Sympathisanten laut den Meinungsforschern ausrechnen dürfen, zeigt folgendes Diagramm:

Diese sechs Parteien sind aber nicht die einzigen, die heuer auf dem Wahlzettel stehen. Hinter dem grauen Anteil verstecken sich Klein- und Kleinstparteien, die auf Überraschungen hoffen oder gar auf Wunder. Wien-weit treten an: ein unter Die Linke firmierender Zusammenschluss aus ehemaligen Mitgliedern von KPÖ, Wien anders und Junge Linke; die oft als Migrantenpartei bezeichnete Bewegung SÖZ; und die meist jenseits der Satiregrenze agierende und vor allem in sozialen Medien erfolgreiche Bierpartei. In nur einigen Wahlkreisen kann für Volt Österreich, Wir für Floridsdorf und Pro23 abgestimmt werden.

Steigende Wahlbeteiligung

Apropos abstimmen: 1.133.010 über 16-Jährige sind diesmal dazu aufgerufen, und zwar in 1.494 Wahllokalen. Dort dürfte es heuer allerdings weniger Gedränge geben. Denn die Corona-Krise scheint den schon länger zu beobachtenden Trend zur Briefwahl zu verstärken: Bereits mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten hat eine Wahlkarte beantragt (und viele davon haben wahrscheinlich schon gewählt).

Gegenüber 2015 sank die Zahl der Wahlberechtigten leicht um 10.066 Personen. Auch das ist ein bereits länger zu beobachtendes Phänomen. Obwohl immer mehr Menschen in Wien leben, ist ein immer größerer Teil nicht wahlberechtigt, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Ein demokratischer Lichtblick: Immerhin die Zahl der Nichtwähler hat seit 2005 konstant abgenommen.

Wenn Sie wahlberechtigt sind, noch nicht gewählt haben und nicht wissen, wo Sie Ihr Kreuz machen sollen, hilft neben der umfangreichen STANDARD-Wahlberichterstattung definitiv ein Blick in die Parteiprogramme (links am Ende) und vielleicht auch die Orientierungshilfe von wahlkabine.at.

Wenn Sie sich an den Einleitungssatz dieses Artikels erinnern: Da wurde noch eine weitere Wahl erwähnt. Im breiten Schatten der Gemeinderats- und Landtagswahlen findet am Sonntag auch die Wahl der 23 Bezirksvertretungen statt. Verglichen mit den Befugnissen des Landtags nimmt sich die Einflusssphäre der Bezirke zugegebenermaßen bescheiden aus. Die Bezirksergebnisse der vergangenen Wahl von der Inneren Stadt bis Liesing hier auszubreiten würde jedenfalls zu weit führen. Sie finden die Ergebnisse hier und die heuer in Ihrem Bezirk antretenden Parteien hier. Gute Wahl! (Michael Matzenberger, 8.10.2020)