Eddie Van Halen bei einem Auftritt 2008. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Los Angeles – Der niederländisch-amerikanische Rockmusiker und Gitarrist Eddie Van Halen ist einer Krebserkrankung erlegen. Der 65-Jährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Alex Van Halen die nach beiden benannte Rockband gegründet hatte, starb laut einer Mitteilung seines Sohnes am Dienstag in Los Angeles. Edward Lodewijk Van Halen sprach von einem "langen und beschwerlichen Kampf", den sein Vater gegen den Krebs habe führen müssen.

Van Halens Werk galt als stilprägend, er selbst wurde von Fachzeitschriften mehrfach in die Liste der weltweit besten Gitarristen gewählt. Die gemeinsame Band hatten er und sein Bruder in den 1970ern in Los Angeles gegründet, erst nach mehreren Jahren und zahlreichen Liveauftritten veröffentlichten sie 1978 das erste Album, Van Halen. Insgesamt verkaufte die Band weltweit mehr als 80 Millionen Tonträger. (red, 6.10.2020)