Der Musiker soll laut seinem Sohn im Alter von 80 Jahren gestorben sein. Sein größter Hit war der Reggae-Song "I can see clearly now"

Johnny Nash ist mit 80 Jahren gestorben. CBS

Houston – Der amerikanische Sänger Johnny Nash, bekannt durch den Reggae-Hit "I Can See Clearly Now" aus den 1970er Jahren, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Nash starb am Dienstag eines natürlichen Todes, sagte sein Sohn John Nash III. TMZ.

Nash war einer der ersten US-Amerikaner, die in Jamaika produzierten, da dort die Kosten niedriger waren als in den USA. Ser am 19 August 1940 in Texas geborenen Sänger begann in den späten 1950ern und landete mit der Doris-Day-Coverversion A Very Special Love einen ersten Hit. Es folgten weiter kleiner Einträge in die Charts wie mit Let's Move and Groove Together, ein eigenes Label, ein Bankrott.

In Jamaika lernte Nash die boomende Musik kennen, aus der bald Reggae werden sollte, er ihm selbst gelang mit Hold Me Tight ein erster solcher Hit. Sein Jahr aber sollte 1972 werden, da erschien "I Can See Clearly Now und wurde ein internationaler Hit, der in den folgenden Jahrzehnten ein Evergreen wurde. Ein Song, der dutzendfach in der Werbeung einsatz fand, immer wieder gecovert wurde und Nash berühmt machte. In den 1980ern zog er sich bereits aus dem Business zu rück, nun ist er eines natürlichen Todes gestorben. Johnny Nash wurde 80 Jahre alt. (flu, 7.10.2020)