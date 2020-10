Tesla-Chef Elon Musk hält eine PR-Abteilung für unnötig. Foto: epa, ALEXANDER BECHER

Düsseldorf/Palo Alto – Der US-Elektroautobauer Tesla hat einem Medienbericht zufolge als erster Autobauer seine Presseabteilung abgeschafft. "Wir haben kein PR-Team mehr", zitiert die auf E-Mobilität spezialisierte US-Nachrichtenseite Electrek einen Insider.

Die zuletzt für Presse und Kommunikation zuständige Keely Sulprizio habe den Autokonzern im Dezember 2019 verlassen und sei zu Impossible Foods gewechselt. Auch Alan Cooper, der nächst höhere Vertreter in der Presseabteilung, habe Tesla inzwischen den Rücken gekehrt. In Europa und Asien gebe es noch ein paar PR-Leute, aber das globale Team in den USA sei aufgelöst worden, heißt es bei Electrek.

Journalisten beklagen sich schon länger darüber, dass Anfragen von Tesla kaum mehr beantwortet werden. Konzernchef Elon Musk ist dagegen auf Twitter sehr aktiv. (APA, Reuters, 8.10.2020)