Der Event unter dem Motto "Hi, Speed" könnte diesmal gleich vier Modelle des Smartphones bringen

Laut Leakern werden die neuesten iPhones so aussehen. Foto: EverythingApplePro

Wie allgemein bereits erwartet, hat Apple zu einem neuen Event für den Monat Oktober geladen. Am 13. Oktober, dem von Leakern erwarteten Datum, gibt man einen Auftritt im eigenen Hauptquartier in Cupertino unter dem Titel "Hi, Speed".

Wenngleich der Konzern wie üblich keinerlei Details auf die Einladungen schrieb, darf man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die nächsten iPhones präsentiert werden. Das Motto der Veranstaltung gibt auch gleich einen Hinweis darauf, dass es diesmal wohl 5G-Unterstützung gibt.

Mindestens vier Modelle

Aber nicht nur das: Heuer dürfte die Auswahl an neuen Apple-Smartphones so breit aufgestellt sein,wie noch nie. Zumindest vier Varianten des iPhone 12 werden erwartet.

Die Rede ist etwa von einem kompakteren "Mini"-Modell mit 5,4-Zoll-Display, das in Sachen Größe damit zwischen dem iPhone SE (2020, 4,7 Zoll) und dem restlichen Aufgebot stehen würde. Ebenso soll es ein iPhone mit 6,1 Zoll-Display und sonst fast identen Spezifikationen geben.

Als dritte Ausgabe wird ein weiteres 6,1-Zoll-Modell mit besseren Spezifikationen, mutmaßlich das kleinere "Pro"-Modell, kolportiert. Das größte und teuerste Handy ("Pro Max") soll diesmal ein 6,7-Zoll-Display mitbringen und damit im Vergleich zu den letzten Jahren wachsen. Diese Angaben wurden im Laufe der letzten Monate von verschiedenen Medien aus unterschiedlichen Quellen bestätigt. Ursprünglich stammen sie vom stets gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo. Zuletzt wurden sie von Bloomberg bestätigt.

Premiere für B14-Chip erwartet

Vermutet wird weiterhin, dass nicht alle neuen Smartphones 5G-Support bieten werden, sondern diese zunächst ein Feature für die Pro-Modelle werden wird. Die "normalen" iPhones könnten demnach weiter LTE-only bleiben. Apples Strategie stünde dann im Gegensatz zu manchen anderen Herstellern, die dabei sind, 5G auch zunehmend in leistbarere Mittelklasse-Geräte zu integrieren – beispielsweise OnePlus (OnePlus Nord) oder Xiaomi (Mi 10 Lite).

Die neuen iPhones sollen weiters ein "aktualisiertes" Design mit kantigeren Ecken aufbieten. Unter der Haube wird bei den Pro-Modellen der neue A14-Chip zu finden sein, die Standard-Edition könnte diesmal mit einem neuen und etwas abgespeckten B14-Prozessor laufen. Die Kameras sollen weiterhin einen Lidar-Sensor mitbringen, der primär für Augmented-Reality-Zwecke dient.

649 bis 1399 Dollar

Preislich könnte Apple die neue Diversifikation dazu nützen, beim Einstiegspreis näher an die Mittelklasse zu rücken, wo bisher nur das iPhone SE zu finden ist. Das iPhone Mini in der kleinsten Speichervariante – wohl 64 GB – startet demnach bei 649 Dollar, das größere iPhone 12 soll um 749 Dollar verkauft werden. Für die Pro-Ausgaben, die mindestens 128 GB Speicher mitbringen, wird ein Startpreis von 999 bzw. 1099 Dollar kolportiert. Für das teuerste Modell, das iPhone Pro Max mit 512 GB an Speicherplatz, wird ein Preis von 1399 Dollar kolportiert.

Die Vorbestellungen sollen bereits nach dem Event geöffnet werden und eine Woche laufen, ehe die Auslieferung am oder kurz nach dem 20. Oktober beginnt. (red, 7.10.2020)