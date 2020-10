Sprühen

Anti-Beschlag-Sprays versprechen lange anhaltende Wirkung, bei dem von Pearle ist sogar von mehreren Wochen die Rede. Gut schütteln, die Gläser gleichmäßig besprühen, einwirken lassen, abwischen, und schon soll die Brille geschützt sein. Doch schon nach wenigen Atemzügen unter der Maske folgt die Ernüchterung: Die Gläser sind komplett beschlagen.

Anti Beschlag Spray, Pearle, 6,00 Euro, pearle.at

1 von 6 Punkten





Schäumen

Im Internet werden viele Tricks gegen beschlagene Brillengläser empfohlen. So scheint sich etwa Rasierschaum bewährt zu haben: Gläser einschäumen, abwaschen und vorsichtig trocken wischen. Der Schaum soll einen Film hinterlassen, der das Beschlagen verhindert. Das ist leider nicht der Fall. Einziger Effekt: Die Brille riecht nach frisch rasiertem Männergesicht. Aber will man das?

Rasierschaum, Gilette, z. B.: Bipa 4,49 Euro, bipa.at

0 von 6 Punkten





Wischen

Trotz Empfehlung des Optikers ist die Skepsis groß beim Kauf. Ob ein Tuch das Beschlagen der Brillengläser wirklich verhindern kann? Zehn Stunden Schutz soll das Tuch von Silhouette bieten, es kann bis zu 300-mal binnen zwölf Monaten verwendet werden, bevor man es austauschen soll. Die Gläser kurz mit dem Tuch geputzt, und tatsächlich beschlagen die Gläser danach nur leicht.

Anti-Fog Lens Cleaner, Silhouette, z. B: Sehen Wutscher, 9,99 Euro, wutscher.com

3 von 6 Punkten





Anpassen

Es mag etwas banal klingen, aber die einfachste Lösung gegen beschlagene Brillengläser ist eine gut sitzende Maske. Sitzt sie möglichst eng an der Nase, strömt die warme Atemluft weniger nach oben und kondensiert nicht an den Brillengläsern. Weiters empfiehlt es sich, die Brille auf den Mund-Nasen-Schutz draufzusetzen, so entweicht die Luft an den Gläsern vorbei.

Mund-Nasen-Maske, diverse Anbieter oder selbstgenäht

5 von 6 Punkten

