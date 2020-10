Die dritte Staffel von "Babylon Berlin" ist ab 11. Oktober in der ARD zu sehen. Foto: Frédéric Batier, ARD/SKY

Berlin – Die neue Staffel von "Babylon Berlin" soll 2021 gedreht werden. "Wir haben Ende August zwölf Bücher abgegeben und werden ab Oktober mit Hochdruck daran arbeiten, dass sie verfilmbar werden", sagte Regisseur Achim von Borries der Deutschen Presse-Agentur. "Die Idee ist, dass wir nächstes Jahr drehen, ab Frühjahr."

Dritte Staffel ab 11. Oktober in der ARD

Die dritte Staffel des 20er-Jahre-Krimis nach den Büchern von Volker Kutscher startete im Jänner beim Bezahlsender Sky, der bei diesem Ausnahmeprojekt mit der ARD zusammenarbeitete. Nun ist das Erste dran, die zwölf Folgen auszustrahlen. Zum Auftakt bekommt der Krimi am 11. Oktober den "Tatort"-Platz am Sonntagabend. Schon zwei Tage vorher geht es in der Mediathek los. Im Netz sind am 11. Oktober dann alle drei Staffeln komplett zu sehen.

Das Regie- und Autorentrio von Borries, Tom Tykwer und Henk Handloegten geht bei der Serie chronologisch weiter voran. "Wir haben immer gesagt, 1933 ist es vorbei", so von Borries. "Wenn es eine letzte Staffel gibt, wären es die ersten Monate nach der sogenannten Machtergreifung vor dem Reichstagsbrand. Da hatten die Nationalsozialisten das Land so fundamental umgekrempelt, dass mit dem Babylonischen in Berlin Schluss war. Danach wollen wir nicht weitererzählen."

Sprung ins Jahr 1931

Was laut von Borries schon feststeht: "In der vierten Staffel wird es einen Sprung ins Jahr 1931 geben. Aber der Eisberg wie bei der "Titanic", der ist noch nicht zu sehen. Es liegt noch ein Stück vor uns und unseren Helden."

Ist mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie vorstellbar, je wieder Massenszenen zu drehen? Henk Handloegten sagte dazu: "Ja, klar. Irgendwann ja hoffentlich schon! Ich gehe nicht davon aus, dass es so bleibt wie jetzt." Zu Entwicklung der Figuren bei "Babylon Berlin" sagte Tykwer: "Eine gute Leitlinie ist für mich: Egal, wie kurz der Auftritt der Figuren ist, es muss immer noch eine zweite Nuance geben, außer der, die im Film gebraucht wird." Von Borries sieht bei jeder Figur, egal wie klein, die Möglichkeit, in der nächsten Staffel richtig groß rauszukommen.

"Viel unnötig produziertes Fließband-Zeug"

Ob der allgemeine große Hype um Serien bald vorbei ist? Henk Handloegten sagte, er hoffe sehr darauf. "Es gibt wahnsinnig viel unnötig produziertes Fließband-Zeug, das ausschließlich damit spielt, dass die Leute noch eine Episode gucken. Es ist wahnsinnig viel heiße Luft. Die Streaming-Branche sollte sich langsam mal konsolidieren. Netflix hat nur auf Masse produziert." (APA, 7.10.2020)