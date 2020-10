Mario Götze war einmal ein Dortmunder. Foto: imago/DeFodi/Roland Krivec

Eindhoven – Der Deutsche Mario Götze ist zum niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven gewechselt. Der 28 Jahre alte ehemalige Fußball-Weltmeister bekommt dort einen Zweijahresvertrag, teilte der Club am Dienstagabend auf seiner Homepage mit. Der ehemalige Bayern- und Dortmund-Profi war seit Juli praktisch arbeitslos, nachdem der BVB seinen Vertrag nicht verlängert hatte.

Trainer des Tabellenzweiten der Eredivisie ist seit diesem Jahr Roger Schmidt, der 2014 mit Red Bull Salzburg das Double geholt und dann bis 2017 Bayer Leverkusen betreut hat. Zuletzt war Schmidt Trainer von Beijing Guoan in China.

"Wir hatten einige gute Gespräche und ich habe einen Wechsel in die Niederlande danach ernsthaft in Erwägung gezogen", sagte Götze in der offiziellen Mitteilung. Er habe in diesem Sommer einige Angebote gehabt, "aber ich bin ein Gefühlsmensch und treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich fühle mich bereit für eine neue Herausforderung und ich bin zuversichtlich, dass dies eine angenehme Veränderung für mich sein wird", stellte Götze klar.

Zuletzt war Götze vor allem mit Hertha BSC in Verbindung gebracht worden. Nach der 3:4-Last-Minute-Niederlage der Berliner gegen Bayern München am Sonntag hatte Trainer Bruno Labbadia öffentlich über ein mögliches Engagement gesprochen. In den Niederlanden schloss das Transferfenster erst Dienstag, Götze hätte als vereinsloser Spieler aber ohnehin auch noch später bei einem neuen Klub unterschreiben können.

Der offensive Mittelfeldspieler war nach drei enttäuschenden Jahren bei Bayern München im Sommer 2016 zum BVB zurückgekehrt. Dort erhielt er nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag mehr. (APA, dpa, sid, 7.10.2020)