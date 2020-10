Vorlesungen und Prüfungen in Zeiten der Pandemie Wir haben mit zwei Studenten und Studentinnen und der FH-Professorin Daniela Süssenbacher gesprochen.

Erste Transgender Ministerin, der teuerste T-Rex und was sonst heute in Österreich und in der Welt los war:

Premiere! Innenpolitikredakteur Sebastian Fellner kommentiert die rassistischen Provokationen der FPÖ.

Wien-Wahl Richtiges Wählen, kurz erklärt.

Wien-Wahl Migrantinnen und Migranten können in Österreich nicht wählen. Redakteurin Ana Grujić erklärt, wieso das ungerecht und demokratiepolitisch bedenklich ist.

Wien-Wahl Die Körpersprache der grünen Spitzenkandidatin Birgit Hebein.

(7.10.2020)