Von einer Social-Media-Plattform, auf der anfangs vorwiegend schöne Fotos aus Urlauben oder besonderen Anlässen von Freunden zu sehen waren, ist Instagram zu einer weitaus diverseren Anlaufstelle für verschiedene Anliegen geworden. Von Medien, die mit ihren Nachrichtenupdates eine breitere Zielgruppe ansprechen, über Stars, denen man durch ihren Alltag folgen kann, bis hin zu Sportlern, Fotografen, unzähligen Unternehmen, aber auch Politikern und Aktivisten, die über die Plattform mobilisieren: In ganz vielen Bereichen ist Instagram in den zehn Jahren zu einer wichtigen Quelle des Austauschs und zu einem Sprachrohr geworden, das viele Nutzer nicht mehr missen möchten. User "Dr. Krapfn" erzählt, aus welchen Gründen er die Plattform gern nutzt:

User "Nyan Cat" blickt kritisch auf die auf Instagram gezeigten Inhalte:

Aus ähnlichen Gründen hat User "Gizmo" Instagram daher den Rücken zugekehrt:

Aus welchen Gründen nutzen Sie Instagram – oder eben nicht?

Was gefällt Ihnen an der Plattform, was stört Sie? Wem folgen Sie vorwiegend, sind es nur Ihre Bekannten und Freunde oder auch Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens? Welche Gründe halten Sie davon ab, Instagram zu nutzen? (mawa, 8.10.2020)