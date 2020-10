Trainer für sechs Tage. Foto: imago images/Noah Wedel

Horn – Der SV Horn hat sich nach nicht einmal einer Woche wieder von Trainer Davor Mladina getrennt. Der Kroate betreute das Team des Fußball-Zweitligisten aus Niederösterreich seit 1. Oktober und saß somit nur beim 1:1 gegen die Juniors OÖ auf der Bank. Wie Geschäftsführer Andreas Zinkel am Mittwoch erklärte, habe die Entscheidung aber nichts mit der Person Mladina zu tun. Im Hintergrund laufen Gespräche mit Partner "UFA Media", in der Zusammenarbeit kriselt es offenbar.

Zinkel berichtete von "verschiedenen Problemen in den letzten Wochen". So sei Mladina über den Partner an den Verein herangetragen worden. Der SV Horn wolle Trainerbestellungen nun aber wieder selbst in die Hand nehmen. Vorläufig springt der gebürtige Bulgare Genadi Petrow wieder einmal als Interimstrainer ein. Den Posten hatte er schon im Juni und zuletzt im September inne, nachdem der damalige Chefcoach Alexander Borodjuk den Verein nach wenigen Wochen wieder verlassen hatte.

UFA Media hat seinen Sitz in Nordmazedonien und vermarktet Fernsehrechte im Sport, weitete den Geschäftsbereich zuletzt aber auch auf Fußballmanagement aus. UFA organisiert auch Trainingslager für internationale Profivereine, Horn hielt seine Trainingscamps in der Vergangenheit in derselben Region ab, die UFA seinen Klienten anbietet.

Horn bemüht sich nun um eine Lösung in der Kooperation mit dem Partner. Der neue Trainer soll möglichst bald präsentiert werden. Die aktuell auf Platz elf liegenden Horner treffen nach der Länderspielpause am 23. Oktober auswärts auf Dornbirn. (APA, 7.10.2020)