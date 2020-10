Wer war Ihre Lieblingsfigur und warum? Was machte die Serie für Sie besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Rory oder Lorelai: Wen mochten Sie lieber? Foto: AP Photo/ The WB / Scott Garfield

Logan ist schrecklich. Er war es bereits damals, vor und während der Beziehung mit Rory, er war es im Revival, und auch heute, lange nachdem die Serie abgedreht wurde und im Homeoffice im Hintergrund die x-te Wiederholung im Fernsehen läuft, ist Logan immer noch schrecklich. Aber gut, wer von uns hat in der Liebe bisher noch nicht kolossal danebengegriffen? Fakt ist: Über den "Gilmore Girls"-Serienkosmos und seine Bewohner lässt es sich auch unglaubliche zwanzig Jahre nach der Erstausstrahlung noch bestens diskutieren.

Entschleunigung mit Lalalas. Derek Ramirez

So lange ist es nun her, dass das quirlige Mutter-Tochter-Duo Lorelai und Rory zum ersten Mal auf den Fernsehbildschirmen erschien. Lorelai, die den Schnee riechen kann, bevor er fällt, und ohne Kaffee nicht funktioniert, Rory, die ohne Buch nicht das Haus verlässt und einen sehr viel besseren Geschmack bei Freundinnen hat als bei Männern. Wer gehört noch dazu? Die exzentrische Stadtbevölkerung von Stars Hollow, Soukie, Lane, Paris, der allzeit grantige Luke und andere wechselnde männlichen Love Interests und natürlich das wunderbar blasierte Großelternpaar Richard und Emily.

Rasante und mit popkulturellen Anspielungen gespickte Dialoge prägten das bis zur fünften Staffel von Produzentin Amy Sherman-Palladino und ihrem Ehemann geschriebene Drehbuch. So manchen Film-, Literatur- oder Musiktipp verdankte man der Serie, Lorelai, Rory – und natürlich Freundin Lane – hatten einen nahezu unfehlbaren Geschmack. Über sieben Staffeln verfolgte man den Weg von Mutter und Tochter, von Schultagen bis nach Yale, von der Hotelangestellten zur Hotelbesitzerin, mit allen Auf und Abs dazwischen. Lang ist es her, alle sind wir ein paar Jahre älter geworden, doch in Stars Hollow ist – Wiederholungen und Netflix sei Dank – die Zeit stehengeblieben, und es kann jederzeit besucht werden.

Was mochten Sie an den "Gilmore Girls"?

Wen mochten Sie am liebsten? Wen gar nicht? Was machte für Sie den Reiz der Serie aus? Welche Szene blieb Ihnen besonders im Gedächtnis? Und schauen Sie auch heute noch die "Gilmore Girls"? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 9.10.2020)